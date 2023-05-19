Terziliği bıraktı, çanta üretimine başladı

Giresun'un Çanakçı ilçesinden 75 yaşındaki Ahmet Köçek, 40 yıllık mesleği terziliğin ardından 10 yılı aşkın süredir ürettiği çantaları pazar pazar dolaşarak satıyor.

Ahmet Köçek, Samsun ve İstanbul gibi şehirlerde 40 yılı aşkın süre yaptığı terziliğin ardından, Giresun'un Çanakçı ilçesindeki evinin bir bölümünü atölyeye çevirerek, ürettiği çantaları, çevre il ve ilçelerde Pazar Pazar gezerek talep eden müşterilerine satıyor.

Mevsimine göre yörenin ihtiyacına uygun çantalar ürettiğini ifade eden Köçek, “Neredeyse 15 yaşımda başladığım terziliği 40 yıla yakın yaptıktan sonra bıraktım. Terzilik benim yaptığım yıllarda bir zanaattı ve bu zanaatın artık eski önemini kaybetmesini kaybedip, triko ve konfeksiyona yöneliş başlayınca bıraktım. Arık emekli olup köyüme yerleşince de boş durmadım. Köylerde eskiden çay, fındık gibi yük taşımak için, toplamak için ham fındık çubuğundan sepetler yapılırdı. Baktım ki köylerde artık bu mesleği yapan ustalar da kalmamış ben de bunun üzerine çadır, tente gibi sert malzemelerden mesleğimi kullanarak fındık ve çay toplamak için çantalar üretmeye başladım. Talep yoğun olunca da evimin bir bölümünü atölyeye dönüştürerek üretim yapmaya başladım. Komşu il ve ilçe pazarlarında talep yoğun olunca mevsimine göre ihtiyaç duyulan her türlü çantayı terzilik mesleğimin hünerleriyle çeşitlendirerek üretmeye başladım. Yaklaşık 40 yıllık terziliğimin ardından neredeyse 15 yıldır da çanta üretimi yaparak pazar pazar dolaşıyorum. Çantalarımın fiyatı 30 ila 100 TL arasında değişiyor” dedi.