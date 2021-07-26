Tescillenen Çavuşlu Ekmeği'ne tabela

Giresun'un Görele ilçesine bağlı Çavuşlu beldesinde üretilen "Çavuşlu ekmeğinin, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenerek coğrafi işaret belgesi almasının ardından beldenin giriş ve çıkışlarına ‘Ekmek Diyarı Çavuşlu'ya Hoş geldiniz', ‘Adıyla, Tadıyla Tescilli' tabelaları yerleştirildi.

Görele Belediyesi tarafından 2,5 yıl sonra Türk Patent ve Marka Kurumunca tescillenerek coğrafi işaret belgesi alan ‘Çavuşlu Ekmeğinin Çavuşlu Belediyesi tarafından karayollarına beldenin giriş ve çıkışlarına ‘Ekmek Diyarı Çavuşlu'ya Hoş geldiniz', ‘Adıyla, Tadıyla Tescilli' tabelaları yerleştirildi.

Çavuşlu Belediye Başkanı Fatih Duzcu, tadı dünyaca ünlü meşhur Çavuşlu Ekmeğinin hakkettiği değere ulaştığını ifade ederek, “Öncelikle Çavuşlu Ekmeğinin tescillenmesinde emeği olan Görele Belediye Başkanı Tolga Erener'e teşekkür ederim. Kolay kolay bayatlamayan tadı dünyaca ünlü meşhur Çavuşlu Ekmeğimiz hakkettiği değere ulaştı. Bizde Çavuşlu Belediyesi olarak beldemizin giriş ve çıkışlarına ekmek görseliyle oluşturduğumuz ‘Ekmek Diyarı Çavuşlu'ya hoş geldiniz', ‘Adıyla, Tadıyla Tescilli' tabelaları yerleştirdik. Beldemize ve fırıncı esnafımıza hayırlı uğurlu olsun” dedi.