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TFF 1. Lig: Giresunspor: 0 - Bandırmaspor: 1

TFF 1.

Lig'in 26. haftasında GZT Giresunspor, RH Bandırmaspor'u ağırladı. Mücadele konuk takımın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan Dakikalar:


23. dakikada Rayo'nun pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Doğan Can'ın şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1


56. dakikada Giresunspor, rakip kaleye atağa çıkarken Balde savunmadan iki kişi eksilterek topu Caner Hüseyin'e gönderdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Caner Hüseyin'in vuruşunu kaleci Gökhan kurtardı.


68. dakikada Giresunspor'da Nalepa sol kanattan aldığı topu hızla Balde'ye gönderdi. Kalenin yakınında bulunan Balde'nin kafa vuruşunu kaleci Gökhan kornere çıkardı.



Stat: Çotanak


Hakemler: Koray Gençerler, Gökhan Memişoğlu, Baran Eraslan


Giresunspor: Tolgahan, Diarra, Hüsamettin (Kerem dk. 84 ?), Mehmet, Milinkovic (Eren dk. 70) Nalepa, Balde, Sadi (Sergen dk. 84 ?), Erol Can (Traore dk. 46), Hayrullah, Caner Hüseyin


Yedekler: Onurcan, Yasin, Alperen, İshak, Muhammet Himmet, Fatih


Teknik Direktör: Hakan Keleş


Bandırmaspor: Gökhan, Feyyaz, Berat (Pote dk. 65), Landel, Doğan Can, Rayo (Selçuk dk. 76), Hakan, Mehmet, Del Valle (Abdurrahim dk. 76) Gökay, Taha (İshak dk. 45)


Yedekler: Kurtuluş, Fırat, Erkan, Ali, Rahmi Anıl


Teknik Direktör: Erkan Sözeri


Goller: Doğan Can Davas (dk. 23) (Bandırmaspor)


Sarı Kartlar: Mehmet Taş, Sadi Karaduman (Giresunspor), Feyyaz Belen, Doğan Can Davas, Rayo, Hakan Bilgiç (Bandırmaspor)

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