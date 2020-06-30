TFF 1. Lig: Giresunspor: 0 - Bursaspor: 1

TFF 1.
Lig'in 31. haftasında Giresunspor , sahasında karşılaştığı Bursaspor'a 1-0'lık skorla mağlup oldu.
Maçtan dakikalar
7. dakikada Bursaspor'da Burak Kapacak orta sahadan topu ceza sahasına kadar getirerek pasını Tayfur'a verdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Tayfur'un vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.
18. dakikada Bursaspor'da ceza yayı üzerinden Özer'in sert şutunu kaleci Adriano uzaklaştırdı.
20. dakikada Burak Kapacak köşe vuruşunu kullandı. Karambolde topu önünde bulan Mamadou topu auta yolladı.
28. dakikada Giresunspor'da Milinkovic topu ceza sahasındaki Veysel'e gönderdi. Veysel kaleye doğru şutunda meşin yuvarlak kaleci Çağlar'da kaldı.
34. dakikada Burak Kapacak'ın hatalı pasını alan Rusescu, topu soldan gelen Milinkovic'e verdi. Bu oyuncunun çaprazdan vuruşu az farkla direğin üstünden auta gitti.
43. dakikada Bursapsor rakip kaleye baskı kurarak kaleyi zorladı. Traore'nin çektiği şut kaleci Adriano'dan döndü.
46. dakikada Bursaspor'da sağ kanattan gelen topu Traore kafayla kale sahasına indirdi. Özer Hurmacı gelen topu kaleciye yolladı. Kaleci Adriano'dan dönen topu Özer Hurmacı ağlarla buluşturdu. 0-1
76. dakikada Bursaspor'da ceza sahasına kadar gelen Traore topu az farkla kalenin dışına yolladı.
Stat: Giresun Atatürk
Hakemler: Suat Arslanboğa, Soner Maraş, Hakan Karabalçık
Giresunspor: Adriano, Numan, Muhammed Bayır, Mehmet Güven, Mehmet Taş, Rusescu, Ahmet İlhan (Özgür dk. 70), Marco (Tanase dk. 82 ?), Murat, Rodrigues Da Silva (Muhayer dk. 77), Veysel Karani (Dell Valle dk. 46)
Yedekler: Metin, Berkan, Alpay, İshak, Muhammed Himmet Ertürk, Ertuğrul
Teknik Direktör: Hakan Kutlu
Bursaspor: Çağlar, Onur, Burak Kapacak, Kubilay (Emirhan dk. 82 ?), Özer (Ali dk. 81 ?), Abdullahi, Aykut, Serdar (Abdou Razack Traore dk. 26), Burak Altıparmak (Sedat dk. 66), Mamadou, Tayfur
Yedekler: Emrullah, Cüneyt, Ramazan, Recep, Selçuk, İsmail
Teknik Direktör: İrfan Buz
Goller: Özer Hurmacı (dk. 46) (Bursaspor)
Kırmızı Kartlar: Mehmet Güven (dk. 90), Muhayer (dk. 90+ 4)(Giresunspor)
Sarı Kartlar: Mehmet Taş, Muhammed Bayır (Giresunspor) Burak Kapacak, Aykut Akgün, Kubilay Kanatsızkuş, Tayfur, Çağlar (Bursaspor)