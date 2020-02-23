TFF 1. Lig: Giresunspor: 0 - EH Balıkesirspor: 3

TFF 1.
Lig'in 23. haftasında Giresunspor, sahasında konuk ettiği EH Balıkesirspor'a 3-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar
21. dakikada Balıkesirspor'un kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Batuhan'ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-1
43. dakikada konuk ekibin kontratağında kaleci Adriano, rakip oyuncuyu ceza sahası içinde düşürünce hakem penaltı noktasını gösterdi. Beyaz noktanın başına geçen Antonio meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-2
56. dakikada ceza sahasında topla buluşan Rahmi, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 0-3
Stat: Giresun Atatürk
Hakemler: Cihan Aydın, Utku Tunavelioğlu, Ali Tuna
Giresunspor: Adriano, Numan, Ahmet İlhan (Da Silva dk. 46), Özgür, Marko Milinikovic (Cristian Tanase dk. 70), Murat, Muhayer (Rusescu dk. 46), Yonathan, Ishak, Uğur, Bekir
Yedekler: Metin, Ahmet Kesim Mehmet, Berkan, Alpay, Veysel
Teknik Direktör: Hakan Kutlu
EH Balıkesirspor: Atilla, Berat, Aly, Foxi (Okwuchukwu dk. 87 ?), Mahatma, Serdar, Sezer, Anıl (Abdulkadir dk. 80 ?), Batuhan, Nermin (Rahmi dk. 46), Antonio
Yedekler: Yiğithan, Celal, Enes, Okan, Kağan, Görkem, Emirhan
Teknik Sorumlu: Yusuf Şimşek
Goller: Batuhan (dk. 21), Antonio (dk. 43 pen.), Rahmi (dk. 59) (Balıkesirspor)
Sarı kartlar: Özgür, Adriano, Numan, Bekir (Giresunspor), Nermin, Aly (EH Balıkesirspor)