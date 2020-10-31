TFF 1. Lig: Giresunspor: 0 - Ümraniyespor: 1

TFF 1.
Lig'in 8. haftasında Giresunspor, Ümraniyespor'u kendi sahasında konuk etti. Karşılaşma Ümraniyespor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar
22. dakikada Ümraniyespor'da Gökhan, sağ kanatta bulunan Alaaddin'den gelen topu ceza sahasından ağlara gönderdi. 0-1
36. dakikada Ümraniyespor'da Serkan, ceza sahası dışından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten aute gitti.
39. dakikada Giresunspor, rakip kaleyi zorlarken Caner Hüseyin'in sol kanattan çektiği şut kaleci Ahmet'te kaldı.
52. dakikada Giresunspor'da Caner Hüseyin'dan gelen topu alan Eren, ceza sahasından gol denemesi yaptı. Top az farkla kalenin dışına çıktı.
76. dakikada Giresunspor'da Nalepa ceza sahasının yakınından kaleye şut çekti, top kaleci Ahmet'te kaldı.
82. dakikada Giresunspor rakip kaleye yaklaştı. Kale sahasında çıkan karambolde Balde'nin yaptığı vuruşta top direkten oyun alanınadöndü.
90+2. dakikada Giresunspor'ya Yasin, ceza sahası içerisinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin üzerinde dışarı çıktı.
Stat: Giresun Atatürk
Hakemler: Kadir Sağlam, Emrah Ünal, Hakan Karabalcık, Emre Korkmaz
Giresunspor: Tolgahan, Diarra (Mehmet dk. 90+1 ?), Hüsamettin, Traore (Sergio Junior dk. 65), Eren (Yasin dk. 90+1), Nalepa, Balde, Sadi, Kerem (Hayrullah dk. 68), Muhammet, Uzodimma (Erol Can dk. 72), Caner Hüseyin
Yedekler: Onurcan, Arda, Piçinciol, Himmet, Fatih
Teknik Sorumlu: Hakan Keleş
Ümraniyespor: Ahmet Eyüp, Serkan (Yusuf Emre dk. 71), Fernandes, Gökhan, Gomis (Muhammet Denizhan dk. 80 ?), Alaaddin, Hasan Batuhan, Zivkovic (Hüseyin dk. 49), Glumac, Ercan, Selom Mayi (Turgut Doğan dk. 80 ?)
Yedekler: Mehmet Göktuğ, Alim, Akabueze, Emirhan, Mustafa
Teknik Direktör: Recep Uçar
Gol: Gökhan Süzen (dk. 22) (Ümraniyespor)
Sarı kartlar: Traore, Nalepa, Hüsamettin Tut, Balde, Diarra (Giresunspor) Batuhan Artarslan, Ercan Coşkun (Ümraniyespor)