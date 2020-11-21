TFF 1. Lig: Giresunspor: 0 - Yılport Samsunspor: 0

TFF 1.
Lig'in 10. haftasında Giresunspor, sahasında Yılport Samsunspor'u konuk etti. Karşılaşma golsüz beraberlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar
9. dakikada Giresunspor'da Hayrullah, sağ kanattan topu ceza sahasına gönderdi. Ceza sahasında bulunan Balde'nin vuruşunu kaleci Nurullah kornere çıkardı.
14. dakikada Giresunspor'da Hüsamettin sol kanattan getirdiği topu ceza sahasına gönderdi. Kaleci topu kornere çıkardı.
25. dakikada Giresunspor'da Nalepa orta sahadan getirdiği topu Balde'ye gönderdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Balde'nin vuruşunda top kalecide kaldı.
30. dakikada Samsunspor'da Savicevic'in ceza sahası dışından çektiği şutta top kalenin üzerinden dışarı çıktı.
33. dakikada Samsunspor'da sağ kanattan gelen topu alan Gökhan'ın kaleye çektiği şut az farkla kalenin yanından dışarı çıktı.
54. dakikada Giresunspor'da Balde, orta sahadan aldığı topu ceza sahası dışından kaleye gönderdi. Top kaleci Nurullah'da kaldı.
Stat: Giresun Atatürk
Hakemler: Burak Pakkan, Murat Altan, Mehmet Akıncık, Alkım Aksoy
Giresunspor: Tolgahan, Diarra, Hüsamettin, Mehmet, Eren (Uzodimma dk. 74), Nalepa (Erol Can dk. 88 ?), Balde (Milinkovic dk. 84 ?), Sadi, Sergio Antonio, Hayrullah, Caner Hüseyin
Yedekler: Onurcan, Arda, Sergen, Kerem, İshak, Muhammet Himmet, Fatih
Teknik Direktör: Ümit Şengül
Yılport Samsunspor: Nurullah, Caner, Veli, Guido Koçer (Ahmethan dk. 80), Savicevic (Rahman dk. 67), Gökhan (İlyas dk. 80 ?), Burak (Anane-Gyasi dk. 67), Ferhat, Keren Can, Nadir, Erkam
Yedekler: Furkan, Yalçın, Erhan, Enes
Teknik Sorumlu: Gökhan Ceylani
Sarı Kartlar: Caner Arıcı, Ferhat Çulcuoğlu (Samsunspor), Hayrullah Bilazer, Sadi Karaduman, Anthony Uzodimma (Giresunspor)