İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

TFF 1. Lig: Giresunspor: 0 - Yılport Samsunspor: 0

TFF 1.

Lig'in 10. haftasında Giresunspor, sahasında Yılport Samsunspor'u konuk etti. Karşılaşma golsüz beraberlikle sona erdi.



Maçtan dakikalar


9. dakikada Giresunspor'da Hayrullah, sağ kanattan topu ceza sahasına gönderdi. Ceza sahasında bulunan Balde'nin vuruşunu kaleci Nurullah kornere çıkardı.


14. dakikada Giresunspor'da Hüsamettin sol kanattan getirdiği topu ceza sahasına gönderdi. Kaleci topu kornere çıkardı.


25. dakikada Giresunspor'da Nalepa orta sahadan getirdiği topu Balde'ye gönderdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Balde'nin vuruşunda top kalecide kaldı.


30. dakikada Samsunspor'da Savicevic'in ceza sahası dışından çektiği şutta top kalenin üzerinden dışarı çıktı.


33. dakikada Samsunspor'da sağ kanattan gelen topu alan Gökhan'ın kaleye çektiği şut az farkla kalenin yanından dışarı çıktı.


54. dakikada Giresunspor'da Balde, orta sahadan aldığı topu ceza sahası dışından kaleye gönderdi. Top kaleci Nurullah'da kaldı.



Stat: Giresun Atatürk


Hakemler: Burak Pakkan, Murat Altan, Mehmet Akıncık, Alkım Aksoy


Giresunspor: Tolgahan, Diarra, Hüsamettin, Mehmet, Eren (Uzodimma dk. 74), Nalepa (Erol Can dk. 88 ?), Balde (Milinkovic dk. 84 ?), Sadi, Sergio Antonio, Hayrullah, Caner Hüseyin


Yedekler: Onurcan, Arda, Sergen, Kerem, İshak, Muhammet Himmet, Fatih


Teknik Direktör: Ümit Şengül


Yılport Samsunspor: Nurullah, Caner, Veli, Guido Koçer (Ahmethan dk. 80), Savicevic (Rahman dk. 67), Gökhan (İlyas dk. 80 ?), Burak (Anane-Gyasi dk. 67), Ferhat, Keren Can, Nadir, Erkam


Yedekler: Furkan, Yalçın, Erhan, Enes


Teknik Sorumlu: Gökhan Ceylani


Sarı Kartlar: Caner Arıcı, Ferhat Çulcuoğlu (Samsunspor), Hayrullah Bilazer, Sadi Karaduman, Anthony Uzodimma (Giresunspor)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.