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TFF 1. Lig: Giresunspor: 1- Adana Demirspor: 0

TFF 1.

Lig'in 13. haftasında Giresunspor sahasında karşılaştığı Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti.



Maçtan dakikalar


19. dakikada hızlı hücumda Del Valle'nin pasında topla buluşan Rusescu'nun uzak mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Kurtuluş'u geçerek ağlarla buluştu. 1-0


58. dakikada Giresunspor defasının çıkartmaya çalıştığı top ağırlaşan zemine takıldı. Kaleci Andriano ile karşı karşıya kalan Berk, müsait pozisyonda topu dışarı gönderdi.


81. dakikada Mehmet Taş'ın ortasında ceza sahası içinde Ahmet İlhan kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.



Stat: Giresun Atatürk


Hakemler: Turgut Doman, Oğuz Terzi, Soner Maraş


Giresunspor: Andirona, Uğur, Ahmet Kesim, Numan, Muhammet Bayır, Ahmet İlhan (Özgür Can dk. 85 ?), Tanase (Del Valle dk. 16), Landel, Bekir, Renan Rusescu (Mehmet Taş dk. 78 ?)


Yedekler: Metin, Alperen, Berkan, Uğur Aygören, Atakan, Muhammet Himmet


Teknik Direktör: Hakan Kutlu


Adana Demirspor: Kurtuluş, Emre, Semih, Adil, Rassoul, Kosecki (Levent dk. 69), Vedat Bora (Gladkyy dk. 46) Sinan, (Ajas Aosman dk. 77 ?) Hamidou, Berk, Samet


Yedekler: Yusuf, Tayyip Talha, Tevfik, Barış, Volkan Şen, Yusuf Emre


Teknik Direktör: Uğur Tütüneker


Gol: Rusescu (dk. 19) (Giresunspor)


Sarı kartlar: Landel, Del Valle, Uğur Akdemir (Giresunspor), Gladkyy (Adana Demirspor)

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