TFF 1. Lig: Giresunspor: 1- Adana Demirspor: 0

TFF 1.
Lig'in 13. haftasında Giresunspor sahasında karşılaştığı Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
19. dakikada hızlı hücumda Del Valle'nin pasında topla buluşan Rusescu'nun uzak mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Kurtuluş'u geçerek ağlarla buluştu. 1-0
58. dakikada Giresunspor defasının çıkartmaya çalıştığı top ağırlaşan zemine takıldı. Kaleci Andriano ile karşı karşıya kalan Berk, müsait pozisyonda topu dışarı gönderdi.
81. dakikada Mehmet Taş'ın ortasında ceza sahası içinde Ahmet İlhan kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.
Stat: Giresun Atatürk
Hakemler: Turgut Doman, Oğuz Terzi, Soner Maraş
Giresunspor: Andirona, Uğur, Ahmet Kesim, Numan, Muhammet Bayır, Ahmet İlhan (Özgür Can dk. 85 ?), Tanase (Del Valle dk. 16), Landel, Bekir, Renan Rusescu (Mehmet Taş dk. 78 ?)
Yedekler: Metin, Alperen, Berkan, Uğur Aygören, Atakan, Muhammet Himmet
Teknik Direktör: Hakan Kutlu
Adana Demirspor: Kurtuluş, Emre, Semih, Adil, Rassoul, Kosecki (Levent dk. 69), Vedat Bora (Gladkyy dk. 46) Sinan, (Ajas Aosman dk. 77 ?) Hamidou, Berk, Samet
Yedekler: Yusuf, Tayyip Talha, Tevfik, Barış, Volkan Şen, Yusuf Emre
Teknik Direktör: Uğur Tütüneker
Gol: Rusescu (dk. 19) (Giresunspor)
Sarı kartlar: Landel, Del Valle, Uğur Akdemir (Giresunspor), Gladkyy (Adana Demirspor)