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TFF 1. Lig: Giresunspor: 1 - Akhisarspor: 0

TFF 1.

Lig'in 7. haftasında Giresunspor, Akhisarspor'u konuk etti. Mücadele ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan Dakikalar:


10. dakikada Özgür Can'ın ortasında ceza sahası içinde Rusescu'nun aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Gökhan'ın üzerinden ağlarla buluştu. 1-0


37. dakikada Del Valle'nin köşe atışında ceza sahası içinde Numan'ın kafa vuruşunda top auta gitti.


54. dakikada sol kanattan Cikalleshi'nin ortasında savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topla buluşan Erhan Çelenk'in şutu az farkla dışarı çıktı.


64. dakikada Elmar'ın pasında Cikalleshi'nin şutunda top az farkla yandan auta gitti.



Stat: Giresun Atatürk


Hakemler: Özgüç Türkalp, Önder Yılmaz, Furkan Ürün


Giresunspor: Adriano Fachini, Numan, Muhammet Bayır, Mehmet (Alperen dk. 83 ?), Mehmet Taş, Landel, Rusescu, Ahmet İlhan, Özgür Can (Tanase dk. 63), Del Valle (Renan dk. 80)


Yedekler: Metin, Ahmet, Orhan, Alpay, Muhammed Himmet


Teknik Direktör: Hakan Kutlu


Akhisarspor: Gökhan, Avdija Vrsajevic, Edin Cocalic, Rotman (Aykut dk. 46), Musa (Kadir dk. 46), Alperen, Burhan, Muhammet Reis (Ergin dk. 73), Sokol Cikalleshi, Elmar, Erhan


Yedekler: Lukac, Halil, Tolga, Bertuğ, Uğur, Ali Kaan


Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak


Gol: Rusescu (dk. 10) (Giresunspor)


Kırmızı kart: Elmar (dk. 87) (Akhisarspor)


Sarı kartlar: Del Valle, Mehmet Taş, Adriano Fachini (Giresunspor)

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