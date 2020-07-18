TFF 1. Lig: Giresunspor: 1 - Altay: 2

TFF 1.
Lig'in 34. hafta mücadelesinde Giresunspor, sahasında Altay'ı konuk etti. Mücadele konuk ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan dakikalar
11. dakikada Giresunspor'da Alpay'ın pasıyla ceza sahasına giren Muhammet Himmet, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Ancak Altay'da Cenk topa müdahale ederek tehlikeyi önledi.
21. dakikada Altay'da ceza sahası dışında topla buluşan Tatos şutu, az farkla kalenin üzerinden auta attı.
24. dakikada Giresunspor'da Murat Akça'nın kullandığı serbest vuruş az farkla kalenin üzerinden dışarı çıktı.
27. dakikada gelişen Altay atağında Kerim Avcı'nın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Marco Paixo meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1
32. dakikada Giresunspor penaltı atışı kazandı. Topun başına gelen Del Valle'nin vuruşunu kaleci Cihan'dan çeldi.
33. dakikada Altay'da Kerim Avcı'nın pasını alan Özgür, ceza sahası dışından yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-2
73. dakikada Giresunspor'da Saruhan orta sahadan topu Del Valle'ye gönderdi. Kale sahasına kadar inen Del Valle, düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-2
Stat: Giresun Atatürk
Hakemler: Kadir Sağlam, Soner Maraş, Anıl Usta
Giresunspor: Onurcan Piri (Göktan dk. 88 ?), Berkan (Ahmet dk. 88 ?), Murat Akça, Arda Kılıç, Ertuğrul (İshak dk. 80) Muhammed Himmet , Mehmet Taş, Alpay (Saruhan dk. 55), Atakan, Veysel (Semih dk. 80 ?), Del Valle Rodriguez
Yedekler: Metin
Teknik Sorumlu: Hakan Kurt
Altay: Cihan, Erhan, Cenk, Abdulhamit, Özgür, Kerim (Doğa dk.90+2 ?), Yılmaz, Andreas Tatos (İbrahim dk. 80), Turgut (Hakan dk. 80 ?), Anton Putsila (Helder Luis dk 90 ?), Marco Paixao (Yaser dk. 90+1 ?)
Yedekler: Emre, Kutay, Kazımcan, Arda Gezer, Mustafa
Teknik Sorumlu: Yalçın Koşukavak
Goller: Del Valle Rodriguez (dk. 73) (Giresunspor), Marco Paixao (dk. 27), Özgür (dk. 33) (Altay)
Sarı Kart: Mehmet Taş, Atakan (Giresunspor), Kerim Avcı, Erhan (Altay)