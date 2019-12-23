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TFF 1. Lig: Giresunspor: 1 - Altınordu: 1

TFF 1.

Lig'in 16. haftasında Giresunspor sahasında Altınordu'yu konuk etti. Müsabaka 1-1 eşitlikle sona erdi.



Maçtan dakikalar


30. dakikada, Giresunspor ‘da Landel'in savunmanın arkasına yolladığı uzun topa Ahmet İlhan hareketlendi. Ahmet İlhan müsait pozisyonda topu ağlarla buluşturamadı.


61. dakikada, Giresunspor'un savunmasında Ahmet Kesin'in hatasını değerlendiren Anıl Koç topu ağlarla buluşturdu. 0-1


65. dakikada Giresunspor kontra atağa kalktı. Mehmet Güven'in kale içine gönderdiği ara pasında topla buluşan Rusescu topu ağlarla buluşturdu. 1-1



Stat: Giresun Atatürk


Hakemler: Mert Güzenge, Erkan Akbulut, Kemal Elmas


Giresunspor: Andriano, Numan, Muhammed Bayır, Ahmet Kesim, Landel, Ahmet İlhan, Tanase (Limbombe dk. 79), Renan, Uğur, Bekir Yılmaz (Mehmet Güven dk. 46) (Özgür Can dk. 86 ?), Rusescu


Yedekler: Metin, Mehmet Taş, Alperen, Murat, Atakan, Muhammed Himmet


Yardımcı Antrenör: Gökmen Barış


Altınordu: Erhan, Ufuk, Tagir, Anıl (Onur dk. 83 ?), Oğuzcan, Muhammet Mert, Hüseyin, Kerim, Okan (Berkay dk. 68), Yasin (Yusuf dk. 86 ?), Sinan


Yedekler: Ali Emre, Kahraman, Egehan, Ali Mert, Burak, Muzaffer, Enis


Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu


Goller: Rusescu (dk. 65) (Giresunspor), Anıl Koç (dk. 61) (Altınordu)


Sarı Kartlar: Uğur (Giresunspor), Oğuzcan, Ufuk (Altınordu)

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