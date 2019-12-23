TFF 1. Lig: Giresunspor: 1 - Altınordu: 1

TFF 1.
Lig'in 16. haftasında Giresunspor sahasında Altınordu'yu konuk etti. Müsabaka 1-1 eşitlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar
30. dakikada, Giresunspor ‘da Landel'in savunmanın arkasına yolladığı uzun topa Ahmet İlhan hareketlendi. Ahmet İlhan müsait pozisyonda topu ağlarla buluşturamadı.
61. dakikada, Giresunspor'un savunmasında Ahmet Kesin'in hatasını değerlendiren Anıl Koç topu ağlarla buluşturdu. 0-1
65. dakikada Giresunspor kontra atağa kalktı. Mehmet Güven'in kale içine gönderdiği ara pasında topla buluşan Rusescu topu ağlarla buluşturdu. 1-1
Stat: Giresun Atatürk
Hakemler: Mert Güzenge, Erkan Akbulut, Kemal Elmas
Giresunspor: Andriano, Numan, Muhammed Bayır, Ahmet Kesim, Landel, Ahmet İlhan, Tanase (Limbombe dk. 79), Renan, Uğur, Bekir Yılmaz (Mehmet Güven dk. 46) (Özgür Can dk. 86 ?), Rusescu
Yedekler: Metin, Mehmet Taş, Alperen, Murat, Atakan, Muhammed Himmet
Yardımcı Antrenör: Gökmen Barış
Altınordu: Erhan, Ufuk, Tagir, Anıl (Onur dk. 83 ?), Oğuzcan, Muhammet Mert, Hüseyin, Kerim, Okan (Berkay dk. 68), Yasin (Yusuf dk. 86 ?), Sinan
Yedekler: Ali Emre, Kahraman, Egehan, Ali Mert, Burak, Muzaffer, Enis
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
Goller: Rusescu (dk. 65) (Giresunspor), Anıl Koç (dk. 61) (Altınordu)
Sarı Kartlar: Uğur (Giresunspor), Oğuzcan, Ufuk (Altınordu)