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TFF 1. Lig: Giresunspor: 1 - Ankaraspor: 0 (Maç sonucu)

TFF 1.

Lig'in 22. haftasında Giresunspor, sahasında Ankaraspor'u 1-0 mağlup etti.



Maçtan dakikalar


17. dakikada Ankaraspor ceza sahasında oluşan karambolde topu önünde bulan Caner Hüseyin'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0


58. dakikada sol kanattan Hüsamettin'in gönderdiği derinlemesine pasta topla buluşan Balde'nin ceza yayından çektiği şut az farkla dışarı çıktı.


74. dakikada Ankaraspor'da Umar'ın pasında meşin yuvarlakla buluşan Erdem'in ceza sahası dışından çektiği şut auta gitti.



Stat: Çotanak


Hakemler: Çağdaş Altay, Orkun Aktaş, Mehmet Emin Tuğral, Fevzi Erdem Akbaş


Giresunspor: Onurcan, Diarra, Hüsamettin, Mehmet, Eren (Erol Can dk. 59), Nalepa (Uzodimma dk. 73), Balde, Sergen, Sergio Antonio (Kerem dk. 90 ?), Hayrullah, Caner Hüseyin


Yedekler: Tolgahan, Arda, Traore, Yasin, İshak, Muhammet Himmet, Fatih


Teknik Sorumlu: Ümit Şengül


Ankaraspor: Osorio, Ali (Aydın dk. 83 ?), Halil İbrahim (Erdem dk. 46), Mahmut (Engin dk. 46), Tevfik, Doğukan (Barış dk. 68), Olatunbosun, Mudimu, Ercan, Levent, Pedersen (Umar dk. 56)


Yedekler: Berk, Gökhan, Blagojevic


Teknik Direktör: Ümit Özat


Gol: Caner Hüseyin Bağ (dk. 17) (Giresunspor)


Sarı kartlar: Mahmut Akan, Abdulrahman Umar (Ankaraspor), Sergio Da Luiz Junior, Sergen Piçinciol, Michal Jan Nalepa (Giresunspor)

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