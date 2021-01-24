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TFF 1. Lig: Giresunspor: 1 - Balıkesirspor: 0

TFF 1.

Lig'in 18. haftasında Giresunspor, Aydeniz Et Balıkesirspor'u konuk ederken karşılaşma Giresunspor'un üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan dakikalar


14. dakikada Giresunspor'da Sergio sağ kanattan topu ceza sahasında bulunan Caner Hüseyin'e gönderdi. Caner Hüseyin'in kafa vuruşuyla topa yükselirken top kaleci Vukovic'te kaldı.


23. dakikada Giresunspor'da Sergio sağ kanattan getirdiği topu Eren'e pasladı. Eren ceza sahasında bulunan Balde'ye topu gönderirken Balde'nin çektiği şut kaleci Vukovic'te kaldı.


66. dakikada Giresunspor'da orta saha yakınlarından şut çeken Hayruıllah'ın topu direkten döndü. Direkten dönen topu şut çeken Balde'nin topu direğin yanından dışarı çıktı.


88. dakikada Giresunspor'da Hayrullah'ın rakip ceza sahasına gönderdiği topla oluşan karambolde Balde kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 1-0



Stat: Çotanak Stadyumu


Hakemler: Yiğit Arslan, Kemal Mavi, Ogün Kamacı, Hakan Ülker


Giresunspor: Onurcan, Hayrullah, Sergen (Traore dk. 68), Diarra, Hüsamettin, Mehmet, Nalepa (Uzodimma dk. 89 ?), Sergio Junior, Eren (Sadi dk. 90+3 ?), Caner Hüseyin (Erol Can dk. 67 ?) Balde


Yedekler: Tolgahan, Arda, Yasin, Kerem, Muhammet Himmet, Fatih


Teknik Sorumlu: Ümit Şengül


Balıkesirspor: Vukovic, Abdulhamit, Uğur, Batuhan (Birol dk. 90+8 ?), Berat, Cumali (Serdar Yiğit dk. 90+8 ?), Serdar (Nwankwo dk. 90+3 ?), Anıl (Doğa dk. 74), Kethevoama, Otoo, Oğuz Han (Muhammet Ali dk. 74)


Yedekler: Atilla, Ayberk, Hüseyin


Teknik Sorumlu: Cihat Arslan


Gol: İbrahima Balde (dk. 88) (Giresunspor)


Kırmızı kartlar: Mamadou Diarra (90+1), Michal Jan Nalepa (dk. 90) (Giresunspor)


Sarı kartlar: Erol Can Akdağ, Eren Tozlu (Giresunspor), Foxi, Berat Aydoğdu, Uğur Aygören (Balıkesirspor)

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