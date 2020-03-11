TFF 1. Lig: Giresunspor: 1 - Keçiörengücü: 0

TFF 1.
Lig'in 27. haftasında Giresunspor, sahasında Keçiörengücü'nü konuk etti. Mücadele ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar
11. dakika Del Valle'nin pasında topla ceza sahası içinde topla buluşan Özgür Can'ın vuruşunda top auta çıktı.
26. dakikada Numan'ın pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Özgün Can, Metin'i de geçerek topu boş kaleye gönderdi. 1-0
55. dakikada kaleci ile karşı karşıya kalan Özgür Can topu ayağından fazla açınca savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.
Stat: Giresun Atatürk
Hakemler: Yiğit Arslan, Oğuz Terzi, Hasan Hüseyin Tetik
Giresunspor: Metin, Numan, Muhammed Bayır, Mehmet Güven, Landel, Ahmet İlhan Özek (Tanase dk. 90 ?), Özgür Can (Alpay dk. 79) Murat, Del Valle (Mehmet Taş dk. 84 ?), Uğur, Bekir
Yedekler: Adriano, Berkan, Marko, Muhayer, Veysel, Muhammed Himmet Ertürk
Teknik Sorumlu: Hakan Kutlu
Keçiörengücü: Metin, Erdi, Süleyman, Burak (Kone dk. 71, Idrissa Diarra dk. 89 ?), İshak, Abdulkadir, Bokila, Theodore Mendy (Devrim dk. 63), Samet, Boubacar Dialiba, Hüsamettin
Yedekler: Muhammed Birkan Tetik, Cihan, Soner, Cem
Teknik Direktör: Serkan Özbalta
Gol: Özgür Can (dk. 26) (Giresunspor)
Sarı kartlar: Muhammed Bayır, Mehmet, Bekir (Giresunspor), Hüsamettin, Bokila (Keçiörengücü)