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TFF 1. Lig: Giresunspor: 1 - Keçiörengücü: 0

TFF 1.

Lig'in 27. haftasında Giresunspor, sahasında Keçiörengücü'nü konuk etti. Mücadele ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan dakikalar


11. dakika Del Valle'nin pasında topla ceza sahası içinde topla buluşan Özgür Can'ın vuruşunda top auta çıktı.


26. dakikada Numan'ın pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Özgün Can, Metin'i de geçerek topu boş kaleye gönderdi. 1-0


55. dakikada kaleci ile karşı karşıya kalan Özgür Can topu ayağından fazla açınca savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.



Stat: Giresun Atatürk


Hakemler: Yiğit Arslan, Oğuz Terzi, Hasan Hüseyin Tetik


Giresunspor: Metin, Numan, Muhammed Bayır, Mehmet Güven, Landel, Ahmet İlhan Özek (Tanase dk. 90 ?), Özgür Can (Alpay dk. 79) Murat, Del Valle (Mehmet Taş dk. 84 ?), Uğur, Bekir


Yedekler: Adriano, Berkan, Marko, Muhayer, Veysel, Muhammed Himmet Ertürk


Teknik Sorumlu: Hakan Kutlu


Keçiörengücü: Metin, Erdi, Süleyman, Burak (Kone dk. 71, Idrissa Diarra dk. 89 ?), İshak, Abdulkadir, Bokila, Theodore Mendy (Devrim dk. 63), Samet, Boubacar Dialiba, Hüsamettin


Yedekler: Muhammed Birkan Tetik, Cihan, Soner, Cem


Teknik Direktör: Serkan Özbalta


Gol: Özgür Can (dk. 26) (Giresunspor)


Sarı kartlar: Muhammed Bayır, Mehmet, Bekir (Giresunspor), Hüsamettin, Bokila (Keçiörengücü)

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