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TFF 1. Lig: Giresunspor: 1 - Menemenspor: 1

TFF 1.

Lig'in ikinci haftasında Giresunspor, Menemenspor'u konuk etti. Karşılaşma 1-1'lik skorla berabere bitti.



Maçtan dakikalar


16. dakika Menemenspor'da Yusuf Talum'un ceza sahasının dışından kaleye çektiği şut az farka yerden dışarı çıktı.


26. dakika Mehmet Aytemiz'in ceza sahası dışından çektiği şut kaleci Tolgahan'da kaldı.


59. dakika Anane Tidjani'nin kullandığı serbest vuruş savunmanın arasından geçerek kaleci Tolgahan'da kaldı.


63. dakika Mehmet Aytemiz, orta sahadan aldığı topu ceza sahasının dışına kadar getirerek kaleye şutunu çekti, top az farkla dışarı çıktı.


75. dakika Giresunspor'da Napela'nın ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruş, Balde'nin kafa vuruşuyla kaleciden sekerek ağlarla buluştu. 1-0


90+4. dakikada Menemenspor'da ceza sahası içerisinde oluşan karambolde Rasheed'in vuruşuyla top ağlarla buluştu. 1-1



Stat: Giresun Atatürk


Hakemler: Cihan Aydın, Kemal Mavi, Ogün Kamacı


Giresunspor: Tolgahan, Mamadou Diarra, Hüsamettin, Mehmet, Helder Tavares (İbrahima Balde dk. 46), Eren (Erol Can dk. 85), Michal Jan Nepala, Sadi, Muhammet (Sergio Antonio dk. 61), Hayrullah (Kerem dk.61), Hüseyin (Sergen Piçinciol dk. 90+1 ?)


Yedekler: Onurcan, Arda, Yasin, İshak, Fatih


Teknik Direktör: Hakan Keleş


Menemenspor: Gentian Selmani, Yusuf, Furkan, Murat Elkatmış, Murat Erdemir (Emre dk. 86 ?), Anane Tidjani (Oğuz Han dk. 82 ?), Sikiru Olatunbosun, Tayfun, Mehmet (Bekir Can dk. 71), İbrahim Rasheed, David Domgjonas


Yedekler: Amir, Abdülkadir, İbrahim Adamu, Ömer, Cem, Rıdvan


Teknik Direktör: Cenk Laleci


Goller: İbrahima Balde (dk. 75) (Giresunspor), İbrahim Rasheed (dk. 90+4) (Menemenspor)


Sarı Kartlar: Sikiru Olatunbosun, David Domgjonas, Mehmet, Yusuf (Menemenspor)

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