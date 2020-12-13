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TFF 1. Lig: Giresunspor: 2 - Adana Demirspor: 0

TFF 1.

Lig'in 14. haftasında Giresunspor, Adana Demirspor'u konuk etti. Mücadele ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan Dakikalar:


9. dakikada Giresunspor'un kazandığı penaltıyı kullanan Nalepa topu ağlarla buluşturdu. 1-0


25. dakikada Adana Demirspor'un kazandığı penaltıyı kaleci Onurcan kurtardı.


32. dakikada Nalepa'nın kullandığı serbest vuruş savunmadan dönerken Erol Can atağı tamamlamak istedi, top kalenin üzerinden dışarı çıktı.


90+4. dakikada Sergio'nun pasıyla topla buluşan Balde'nin kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda meşin yuvarlak filelere gitti. 2-0



Stat: Giresun Atatürk


Hakemler: Ümit Öztürk, Ceyhun Sesigüzel, Gökhan Barcın, Aykut Sergin


Giresunspor: Onurcan, Diarra, Hüsamettin, Mehmet, Nalepa (Milinkovic dk. 74), Balde, Sadi (Piçinciol dk. 17, Fatih dk. 46), Erol Can, Sergio Junior, Hayrullah, Caner Hüseyin (Kerem dk. 88 ?)


Yedekler: Göktan, Arda, Traore, Yasin, İshak, Muhammet Himmet


Teknik Sorumlu: Ümit Şengül


Adana Demirspor: Zubas, Tayyip Talha, Mehmet Uslu, Hamidou Traore, Sinan (Sedat dk. 76), Dibba (Lanzafame dk. 76), Volkan (Mehmet Akyüz dk. 46), Süleyman (Chedjou dk.46), Hasan, Erkan (Yunus dk. 46), Rassoul


Yedekler: Vedat, Semih, İzzet, Mehmet Berkant, Gökhan


Teknik Sorumlu: Ümit Özat


Goller: Michal Jan Nalepa (dk. 9 pen.), İbrahima Balde (dk. 90+4) (Giresunspor)


Sarı Kartlar: Emilijus Zubas, Erkan Zengin (Adana Demirspor), Hüsamettin Tut (Giresunspor)

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