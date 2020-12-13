TFF 1. Lig: Giresunspor: 2 - Adana Demirspor: 0

TFF 1.
Lig'in 14. haftasında Giresunspor, Adana Demirspor'u konuk etti. Mücadele ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan Dakikalar:
9. dakikada Giresunspor'un kazandığı penaltıyı kullanan Nalepa topu ağlarla buluşturdu. 1-0
25. dakikada Adana Demirspor'un kazandığı penaltıyı kaleci Onurcan kurtardı.
32. dakikada Nalepa'nın kullandığı serbest vuruş savunmadan dönerken Erol Can atağı tamamlamak istedi, top kalenin üzerinden dışarı çıktı.
90+4. dakikada Sergio'nun pasıyla topla buluşan Balde'nin kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda meşin yuvarlak filelere gitti. 2-0
Stat: Giresun Atatürk
Hakemler: Ümit Öztürk, Ceyhun Sesigüzel, Gökhan Barcın, Aykut Sergin
Giresunspor: Onurcan, Diarra, Hüsamettin, Mehmet, Nalepa (Milinkovic dk. 74), Balde, Sadi (Piçinciol dk. 17, Fatih dk. 46), Erol Can, Sergio Junior, Hayrullah, Caner Hüseyin (Kerem dk. 88 ?)
Yedekler: Göktan, Arda, Traore, Yasin, İshak, Muhammet Himmet
Teknik Sorumlu: Ümit Şengül
Adana Demirspor: Zubas, Tayyip Talha, Mehmet Uslu, Hamidou Traore, Sinan (Sedat dk. 76), Dibba (Lanzafame dk. 76), Volkan (Mehmet Akyüz dk. 46), Süleyman (Chedjou dk.46), Hasan, Erkan (Yunus dk. 46), Rassoul
Yedekler: Vedat, Semih, İzzet, Mehmet Berkant, Gökhan
Teknik Sorumlu: Ümit Özat
Goller: Michal Jan Nalepa (dk. 9 pen.), İbrahima Balde (dk. 90+4) (Giresunspor)
Sarı Kartlar: Emilijus Zubas, Erkan Zengin (Adana Demirspor), Hüsamettin Tut (Giresunspor)