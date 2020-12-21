TFF 1. Lig: Giresunspor 2 - Altınordu: 0

TFF 1.
Lig'in 15. haftasında Giresunspor, Altınordu'yu sahasında 2-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
6. dakikada Balde'nin ceza sahasının solundan çektiği şutta kaleci Erhan topu kornere çeldi.
43. dakikada Giresunspor'da Caner Hüseyin ceza sahasına kadar getirdiği topu Nalepa'ya verdi. Nalepa'nın şutu üst direkten sekip dışarı çıktı.
67. dakikada ceza sahasında Diarra'nın şutunda kaleciden dönen topu Uzodimma tamamladı ve takımını öne geçiren golü attı. 1-0
78. dakikada Giresunspor Erol Can ile hızla rakip sahaya ilerledi. Erol Can'ın pasında Hayrullah'ın vuruşu filelerle buluştu. 2-0
90. dakikada Altınordu'da Burak'ın ceza yayından çektiği şut üst direkten sekerek dışarı çıktı.
Stat: Giresun Atatürk
Hakemler: Burak Şeker, Hakan Karabalcık, Murat Tuğberk Curbay, Batuhan Bayar
Giresunspor: Onurcan, Diarra, Hüsamettin, Mehmet (Uzodimma dk. 46), Nalepa (Traore dk. 80 ?), Balde (Yasin dk. 90+1 ?), Erol Can, Sergen, Sergio Antonio, Hayrullah, Caner (Kerem dk. 80 ?)
Yedekler: Göktan, Arda, Alperen, İshak, Muhammet Himmet, Fatih
Teknik Sorumlu: Ümit Şengül
Altınordu: Erhan, Ufuk (Hüseyin dk. 70), Muzaffer, Metehan (Burak dk. 83 ?), Oğulcan, Ahmet İlhan, Ahmet (Enis dk. 61) Kahraman, Yusuf Yalçın, Furkan (Yusuf Can dk. 46), Sinan
Yedekler: Mertcan, Birhan, Polat, Emre
Teknik Sorumlu: Hüseyin Eroğlu
Goller: Anthony Uzodimma (dk. 67), Hayrullah Bilazer (dk. 78) (Giresunspor)
Sarı Kartlar: Muzaffer Kocaer, Furkan Metin (Altınordu) Abdou Razack Traore, Erol Can Akdağ (Giresunspor)