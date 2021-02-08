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TFF 1. Lig: Giresunspor: 2 - Bursaspor: 1

TFF 1.

Lig'in 20. haftasında Giresunspor, sahasında Bursaspor'u konuk etti. Karşılaşma Giresunspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan Dakikalar


6. dakikada Giresunspor'da Serginho, orta sahadan ceza sahasına kadar getirdiği topu Balde'ye gönderirken Balde'nin şutu yan ağlarda kaldı.


13. dakikada Giresunspor'da Serginho, sağ kanattan getirdiği topu derinlemesine ceza sahasına gönderirken kaleciye yakın bulunan Balde, topu ağlarla buluşturdu. 1-0


14. dakikada Giresunspor'da Caner Hüseyin, sol kanatta yakaladığı topu ceza sahasına kadar getirerek Balde'ye gönderdi. Topa gelişine vuran Balde, tekrar golü yakaladı. 2-0


38. dakikada Bursaspor'da Emirhan Aydoğan, kullandığı penaltı ile takımının ilk gölünü attı. 2-1


41. dakikada Giresunspor rakip sahada gol pozisyonu ararken Hayrullah, sert bir şekilde topa müdahale ederken top yan ağlarda kaldı.


45+2. dakikada Bursaspor, rakip ceza sahasında gol şansı ararken Çağatay, ceza yayından yarım röveşata ile topa vurdu ama az farkla kalenin yanından dışarı çıktı.


90+3. dakikada Giresunspor'da Uzodimma'nın ceza sahası dışından gönderdiği pası alan Traore, gol şansı denedi ancak çektiği şut az farkla kalenin yanından dışarı çıktı.



Stat: Çotanak


Hakemler: Mert Güzenge, Ömer Tevfik Özkoç, Ali Tuna, Oğuzhan Uğurlu


Giresunspor: Onurcan, Hüsamettin, Mehmet, Eren (Traore dk. 89 ?), Balde (Uzodimma dk. 70), Sadi, Erol Can, Sergen, Serginho, Hayrullah, Caner Hüseyin (Kerem dk. 82 ?)


Yedekler: Tolgahan, Arda, Milinkovic, Yasin, İshak, Muhammet Himmet, Fatih


Teknik Sorumlu: Ümit Şengül


Bursaspor: Mehmet Ataberk, Emirhan, Ozan İsmail, Özer (Kadir dk.83), Çağatay, İsmail Can (Kerem dk. 6) (Abdullah dk. 57), Aykut (Şamilcan dk. 82 ?), Taha, Burak, Batuhan, Eren Güler (Hasan Basri dk. 46)


Yedekler: Canberk, Zeynullah, Mustafa, Eren Tunalı, Enes


Teknik Sorumlu: Fazlı Tan


Goller: İbrahima Balde (dk. 13 ve 14) (Giresunspor), Emirhan Aydoğan (dk. 38 pen.) (Bursaspor)


Sarı Kartlar: Kerem Kök, Özer Hurmacı (Bursaspor), Hayrullah Bilazer, Serginho Junior (Giresunspor)

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