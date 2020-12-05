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TFF 1. Lig: Giresunspor: 2 - Eskişehirspor: 0

TFF 1.

Lig'in 12. haftasında Giresunspor sahasında karşılaştığı Eskişehirspor'u 2-0 mağlup etti.



Maçtan dakikalar


15. dakikada Kerem'in kullandığı serbest vuruşun ardından savunmadan dönen topta Sergio'nun şutunda kaleci Ekrem meşin yuvarlağı dışarıya gönderdi.


23. dakikada orta sahadan gelen topu alan Sergio, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Gol şansı deneyen Sergio'nun şutu kalenin üzerinden dışarı çıktı.


57. dakikada Milinkovic ceza sahasının dışından kaleye çektiği şut az farkla dışarı çıktı.


66. dakikada Milinkovic'in sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahası içinde Eren'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0


68. dakikada orta sahada topu alan Eren'in derinlemesine gönderdiği pasa hareketlenen Sergio, ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi. 2-0



Stat: Giresun Atatürk


Hakemler: Yiğit Arslan, Mehmet Emin Tuğral, Emir Eray Eyisoy, Batuhan Gültek


Giresunspor: Onurcan, Diarra, Mehmet Taş, Eren (Yasin dk. 86 ?), Sadi (Milinkovic dk. 46), Erol Can, Kerem, Sergio Antonio (Traore dk. 86 ?), Hayrullah, Uzodimma (Tavares dk. 73), Caner Hüseyin (Muhammet Himmet dk. 73)


Yedekler: Tolgahan, Mehmet Doğaç, Sergen, İshak, Fatih


Teknik Direktör: Hakan Keleş


Eskişehirspor: Ekrem, Furgan (Hamed Sholaja dk. 71), Bedirhan Altunbaş (Alperen dk. 53), Onur (Onurhan dk. 81 ?), Talha, Sunday Alimi, Tolga, Bilal, Furkan, Mehmet, Mevlüt,


Yedekler: Melih, Sezgin, İbrahim Halil, Kaan, Buğra, Bedirhan Akçay


Teknik Direktör: İlhan Var


Goller: Eren Tozlu (dk. 66), Sergio Antonio (dk. 68) (Giresunspor)


Sarı kartlar: Tolga Yakut (Eskişehirspor) ,Eren Tozlu, Mamadou Diarra (Giresunspor)

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