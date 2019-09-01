TFF 1. Lig: Giresunspor: 2 - Hatayspor: 2

Lig'in 3. haftasında Giresunspor sahasında Hayatspor'u konuk etti. Müsabaka 2-2 eşitlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar

31. dakikada Hatayspor kalesine hızlı bir şekilde giren Giresunspor'da Mehmet Güven zor pozisyonda çıkardığı pas ile topla buluşan Del Valle sert şutu ile ağları sarstı. 1-0

54. dakikada Gökhan Karadeniz ara pasını aktardı. 2. yarıda oyuna dahil olan Helder Barbosa düzgün bir plaseyle skora denge getirdi. 1-1

77. dakikada Helder Barbosa seri hareketlerle yarı alanı geçip pasını sağ içteki Mirkan'a aktardı. Mirkan, Metin'den sıyrıldı ve açısı dar olmasına rağmen düzgün bir vuruşla takımını öne geçiren golü kaydetti. 1-2

90+2. dakikada oyuna yeni giren Özgür Can Özcan oyuna son dakikalarda beraberliği getiren golü attı. 2-2

Stat: Giresun Atatürk

Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Gökmen Baltacı, Oğuz Kağan Çalışır

Giresunspor: Adriano Fachini (Mertin Erol dk. 46), Mehmet Taş (Özgür Can dk. 84), Ahmet Kesim, Numan Çürüksu, Muhammed Bayır, Mehmet Güven (Stallone Limbombe dk. 65), Bekir Yılmaz, Michel Landel, Ahmet İlhan, Jonathan Del Valle, Raul Rusescu

Yedekler: Alperen Aydın, Orhan Aktaş, Murat Akça, Renan, Alpay

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

Hatayspor: Akın Alkan, Hamza Gür, Yusuf Abdioğlu, Sadi Karaduman, Mesut Çaytemel, Kubilay Sönmez, Abid Rayane (Helder Barbosa dk. 46), Selim Ilgaz (Soner dk. 88 ?), Gökhan Karadeniz (Buğra dk. 85 ?) Caner Hüseyin Bağ, Mirkan Aydın

Yedekler: Ömer Alıcı, Mavga, Yasin, Qıjali

Teknik Direktör: İlhan Palut

Goller: Del Valle (dk. 31), Özgür Can (dk. 90+2) (Giresunspor), Helder Barbosa (dk. 54), Mirkan (dk. 76)(Hatayspor)

Sarı Kartlar: Rayane, Salih, Selim (Hatayspor), Del Valle, Bekir Özgür Can Özcan, Ahmet İlhan, Muhammed (Giresunspor)