TFF 1. Lig: Giresunspor: 2 - İstanbulspor: 1

TFF 1.
Lig'in 21. haftasında olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenen Giresunspor-İstanbulspor müsabakası 34. dakikadan itibaren başladı. Mücadeleyi Giresunspor 2-1'lik skorla kazanan taraf oldu.
Maçtan dakikalar
39. dakikada Giresunspor'da Milinkovic ceza sahasında gole çok yaklaştı, Alperen'in topa müdahalesiyle top kornere çıktı.
51. dakikada Giresunspor atağında Mehmet Taş'ın ceza alanı çizgisi önünden sert şutunda top ağlarla buluştu. 1-1
55. dakikada Giresunspor atağında Özgür Can'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.
75. dakika Giresunspor ani ataklarla üstünlüğü ele geçirme çabası sonuç verdi. Veysel Karani'nin sol kanattan ceza sahası içerisine ortasında Özgür Can'ın müsait pozisyonda vuruşu ağları havalandırdı. 2-1
Stat: Giresun Atatürk
Hakemler: Direnç Tosunoğlu, Gökhan Memişoğlu, Baran Eraslan
Giresunspor: Metin Erol, Numan, Muhammed Bayır, Ahmet Kesim, Mehmet Güven, Mehmat Taş, Rusescu (Alpay dk. 85 ?), Ahmet İlhan (Veysel Karani dk. 69), Berkan, Özgür (Murat Akçay dk. 89 ?), Milinkovic
Yedekler: Facchini, Muhayer, Tanase, İshak, Muhammed Himmet, Ertuğrul
Teknik Direktör: Hakan Kutlu
İstanbulspor: Muhammed Alperen, Eslem, Ali Dere (Egehan dk. 86 ?), Onur, Cajic, Oğuzhan, Uygar (Kağan Miray dk. 82 ?), Etoga, Ali Aytemur (Wellinton dk. 78) Papa (Emir dk. 82 ?), Zaferxx (Rıdvan dk. 78)
Yedekler: Halil, Mehmet Yeşil, Muhammed Enes, Berkay
Teknik Direktör: Fatih Tekke
Goller: Mehmet Taş (dk. 51), Özgür Can (dk. 75) (Giresunspor), Cajic (dk. 26) (İstanbulspor)
Sarı kart: Uygar (İstanbulspor)