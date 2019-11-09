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TFF 1. Lig: Giresunspor: 2 - Osmanlıspor: 1

TFF 1.

Lig'in 11. haftasında Giresunspor, Osmanlıspor'u ağırladı. Mücadele ev sahibinin, başkent ekibi karşısında 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan dakikalar


13. dakikada Osmanlıspor'un kullandığı kornerde Giresunspor kalesi önünde oluşan karambolde Mertan kafa ile topu ağlara gönderdi. 0-1


25. dakikada Osmanlıspor'un kontra atağında Erde, kaleci Adriano Facchini ile karşı karşıya kaldı. Erdem'in vuruşu auta çıktı.


39. dakikada Osmanlıspor atağında Oğuz kaleci Adriano Facchini ile karşı karşıya kaldı. Keleci Adriano Facchini öne çıkarak ayakla yaptığı müdahale ile topu kornere çıkardı.


66. dakikada Giresunspor'un sol taraftan kullandığı kornerde, Osmanlı defansının çıkaramadığı top Mehmet'in eline çarptı. Hakem bu pozisyonda penaltı noktasını gösterdi. Rusescu'nun kullandığı penaltında top ağlarla buluştu. 1-1


72. dakikada Giresunspor sağdan geliştirdiği atakta Ahmet İlhan Özek'ın kale içine çıkardığı topu Uğur, yakın mesafeden gole çevirdi. 2-1



Stat: Giresun Atatürk


Hakemler: Yiğit Arslan, Sezgin Çınar, Hüseyin Aylak


Giresunspor: Adriano Facchini, Numan, Muhammed Bayır, Mehmet Taş (Da Silva dk. 70), Landel, Rusescu (Tanase dk. 78), Ahmet İlhan Özek, Özgür, Rodriguez (Alperen dk. 88 ?), Uğur, Bekir


Yedekler: Metin Erol, Berkan, Orhan, Atakan Aygün, Alpay, Muhammed Himmet Ertürk


Teknik Direktör: Hakan Kutlu


Osmanlıspor: Ahmet Türkaslan, Mertan, Beykan, Okan (Todorovic dk. 67), Blagojevic (Barış dk. 77), Mehmet Yiğit, Hasan, Atakan Çankaya, Erdem (Yiğit dk. 87 ?), Tamer, Oğuz


Yedekler: Mele Castanero, Ali, Doğukan, Halil İbrahim, Berk, Batuhan


Teknik Sorumlu: Turan İnce


Goller: Rusescu (dk. 67 pen.), Uğur (dk. 72) (Giresunspor), Mertan (dk. 13) (Osmanlıspor)


Sarı Kartlar: Ahmet, Bekir (Giresunspor), Blagojevic, Mertan, Ahmet Eyüp Türkaslan, Mehmet Yiğit (Osmanlıspor)

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