TFF 1. Lig: Giresunspor: 2 - Ümraniyespor: 1

TFF 1.
Lig'in 19. haftasında Giresunspor, sahasında Ümraniyespor'u 2-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar:
22. dakikada, Giresunspor'un organize gelişen atağında Bekir Yılmaz'ın pasıyla topla buluşan Muhammet Bayır'ın ortasında ceza sahası içinde Ahmet İlhan kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
54. dakikada sol kanattan Del Valle'nin pasında ceza sahası içinde Ahmet İlhan düzgün bir vuruşla topu filelere yolladı. 2-0
71. dakikada Ümraniyespor'un gelişen atağında topla buluşan Bahadır'ın şutu ağlara gitti. 2-1
Stat: Giresun Atatürk
Hakemler: Turgut Doman, Hüsnü Emre Çelimli, Sezgin Çınar
Giresunspor: Andriano, Uğur, Ahmet Kesim, Numan, Muhammet Ahmet İlhan, Renan, (Mehmet dk. 46) Landel, Bekir, Del Valle (Muhayer dk. 76), Rusescu (Özgür Can dk. 83 ?)
Yedekler: Metin, Mehmet Taş, Berkan, Murat, Tanase, Veysel Karani
Teknik Direktör: Hakan Kutlu
Ümraniyespor: Burak, Ekrem, Fernandes (Bahadır dk. 60), Tarık, Yunus Emre, Alaaddin, Erdem, (Mücahit Can dk. 60), Muhammet, Akabuze (Nouri dk. 78), Serkan, Gibert
Yedekler: Enes, Timur, Muharrem, Gomis
Teknik Direktör: Ahmet Taşyürek
Goller: Ahmet İlhan (dk. 22 ve 54) (Giresunspor) Bahadır (dk. 71) (Ümraniyespor)
Sarı kartlar: Serkan (Ümraniyespor), Bekir Ahmet İlhan (Giresunspor)