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TFF 1. Lig: Giresunspor: 2 - Ümraniyespor: 1

TFF 1.

Lig'in 19. haftasında Giresunspor, sahasında Ümraniyespor'u 2-1 mağlup etti.



Maçtan dakikalar:


22. dakikada, Giresunspor'un organize gelişen atağında Bekir Yılmaz'ın pasıyla topla buluşan Muhammet Bayır'ın ortasında ceza sahası içinde Ahmet İlhan kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0


54. dakikada sol kanattan Del Valle'nin pasında ceza sahası içinde Ahmet İlhan düzgün bir vuruşla topu filelere yolladı. 2-0


71. dakikada Ümraniyespor'un gelişen atağında topla buluşan Bahadır'ın şutu ağlara gitti. 2-1



Stat: Giresun Atatürk


Hakemler: Turgut Doman, Hüsnü Emre Çelimli, Sezgin Çınar


Giresunspor: Andriano, Uğur, Ahmet Kesim, Numan, Muhammet Ahmet İlhan, Renan, (Mehmet dk. 46) Landel, Bekir, Del Valle (Muhayer dk. 76), Rusescu (Özgür Can dk. 83 ?)


Yedekler: Metin, Mehmet Taş, Berkan, Murat, Tanase, Veysel Karani


Teknik Direktör: Hakan Kutlu


Ümraniyespor: Burak, Ekrem, Fernandes (Bahadır dk. 60), Tarık, Yunus Emre, Alaaddin, Erdem, (Mücahit Can dk. 60), Muhammet, Akabuze (Nouri dk. 78), Serkan, Gibert


Yedekler: Enes, Timur, Muharrem, Gomis


Teknik Direktör: Ahmet Taşyürek


Goller: Ahmet İlhan (dk. 22 ve 54) (Giresunspor) Bahadır (dk. 71) (Ümraniyespor)


Sarı kartlar: Serkan (Ümraniyespor), Bekir Ahmet İlhan (Giresunspor)

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