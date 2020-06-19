TFF 1. Lig: Giresunspor: 3 - Adanaspor: 1

TFF 1.
Lig'in 29. haftasında Giresunspor, Adanaspor'u konuk etti. Mücadele ev sahibi ekibin 3-1 üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar
32. dakikada Celil'in yaklaşık 25 metreden kullandığı serbest vuruşta kaleci Metin topu kornere çeldi.
40. dakikada ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Ahmet İlhan'ın sert şutu üstten dışarı gitti.
59. dakikada savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topla ceza sahası dışında buluşan Celil'in sert şutunda Ahmet Kesim'e çarpan top kaleci Metin'i yanıltarak ağlarla buluştu. 0-1
65. dakikada Milinkovic'in köşe atışında ceza sahası içinde Rusescu kafa vuruşu yan direkten geri döndü. Dönen topu Ahmet Kesim ağlara yolladı. 1-1
69. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Del Valle'nin sert şutunda İrfan Can'den seken topu Milinkovic uygun durumda auta yolladı.
90+5. dakikada sol kanattan Del Valle'nin ortasında arka direkte Rusescu topu filelere gönderdi. 2-1
90+6 dakikada Rusescu ceza sahası içinde yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Beyaz noktanın başına gelen Rusescu, topu ağlarla buluşturdu. 3-1
Stat: Giresun Atatürk
Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Mehmet Ali Akkor, Ali Tuna
Giresunspor: Metin Erol, Muhammed Bayır, Numan Çürüksu, Ahmet Kesim, Milinkovic, Ahmet İlhan (Del Valle dk. 60), Landel, Mehmet Güven (Foguinho dk. 90 ?), Mehmet Taş, Özgürcan Özcan (Alpay Koçaklı dk. 85 ?), Rusescu
Yedekler: Facchini, Muhammet Ertürk, Berkan Yıldırım, Ertuğrul Şenlikoğlu, Murat Akça, Muhayer Oktay, Veysel Ünal
Teknik Direktör: Hakan Kutlu
Adanaspor: İrfan Can, Canberk Dilaver, Hakan Çinemre, Evren Korkmaz, Savaş Polat (Amidou Diop dk. 85 ?), Celil Yüksel, Bagayoko (Hakan Barış dk. 61), Uğurcan Yazğılı (Furkan Özçal dk. 74), Eren Keleş (Mbilla Etame dk. 85 ?), Umut Sözen (Ahmet Dereli dk. 60), Eze
Yedekler: Karacic, Özkan Taştemur, Gleison
Teknik Direktör: Coşkun Demirbakan
Goller: Ahmet Kesim (dk. 65), Rusescu (dk. 90+5 ve 90+6 pen.) (Giresunspor), Celil Yüksel (dk. 59) (Adanaspor)
Sarı kartlar: Rusescu (Giresunspor), Uğurcan, Hakan Barış, Foguinho (Adanaspor)