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TFF 1. Lig: Giresunspor: 3 - Eskişehirspor: 1

TFF 1.

Lig'in 9. haftasında Giresunspor sahasında Eskişehirspor'u 3-1 mağlup etti.



Maçtan dakikalar


43. dakikada Eskişehirspor'un kullandığı serbest vuruşta Milinkovic'in sert şutunda top az farkla auta gitti.


50. dakikada Giresun'un kullandığı serbest vuruşta Bekir'in sert şutu kalecinin solundan ağlarla buluştu. 1-0


58. dakikada Giresunspor atağında Landel'in şutunda kaleci Ebrar'dan dönen topu takip eden Özgür'ün dokunuşunda top ağlarla buluştu. 2-0


66. dakikada Eskişehirspor atağında Giresun defansının çıkaramadığı topu Milinkovic, yerden vuruşla Giresunspor ağlarına gönderdi. 2-1


85. dakikada soldan Rodrıguez sürdürüp verdiği pasta topa sert vuran Tanase ağları sarstı. 3-1



Stat: Giresun Atatürk


Hakemler: Erkan Özdamar. Mehmet Ali Akkor, Kemal Elmas


Giresunspor: Adriano Facchini, Numan, Muhammed Bayır, Mehmet Taş, Landel, Rusescu, Özgür (Tanase dk. 70), Murat Akça, Rodrıguez (Alpay Koçaklı dk. 89 ?), Muhammed Himmet Ertürk (Alperen Aydın dk. 80), Bekir


Yedekler: Metin Erol, Ahmet, Limbombe, Orhan,Uğur


Teknik Direktör: Hakan Kutlu


Eskişehirspor: Ebrar, İbrahim Sıssoko ,Mevlüt, Berkay, Sekidika, Marko Milinkovic, Kamal, Erdal, Furkan Balaban, Hakan (Mehmet Fevzi Yıldırım dk. 77), Cemali (İbrahim Halil Öneri dk. 56)


Yedekler: Alperen Kocabaş, Furgan Polat, Mehmet Özcan, Melih, Metehan


Teknik Sorumlu: Coşkun Demirbakan


Goller: Bekir (dk. 50), Özgür (dk. 58), Tanase (dk. 85) (Giresunspor), Milinkovic (dk. 66) (Eskişehirspor)


Sarı Kartlar: Bekir, Tanase (Giresunspor), Furkan Balaban, Sekıdıka, Erdal, Mevlüt (Eskişehirspor)

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