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TFF 1. Lig: Giresunspor: 3 - Tuzlaspor: 0

TFF 1.

Lig'in 17. haftasında Giresunspor, Tuzlaspor'u konuk etti. Karşılaşma Giresunspor'un 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan dakikalar


15. dakikada Tuzlaspor'da Pucko hızla ilerleyerek ceza sahasına girdi. Pucko'nun şutunu kaleci Onurcan dışarı çıkardı.


25. dakikada ceza sahasında oluşan karambolde Traore kaleye şutunu gönderdi ancak kaleci Angeler gole engel oldu.


62. dakikada Traore'nin kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında topla buluşan Sergen'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0


75. dakikada Caner Hüseyin sol kanattan getirdiği topu ceza sahasında gönderdi. Ceza sahasında topla buluşan Balde meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0


81. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Balde kendisinin ikinci takımının üçüncü golüne imza attı. 3-0



Stat: Giresun Atatürk


Hakemler: Özgür Yankaya, Ata Yıldırım, Sezgin Çınar


Giresunspor: Onurcan, Diarra, Hüsamettin (İshak dk. 90+1), Mehmet, Traore (Milinkovic dk. 77), Balde (Sadi dk. 89 ?), Sergen, Sergio (Kerem dk. 89 ?), Hayrullah, Uzodimma, Caner Hüseyin (Muhammet Himmet dk. 90+1 ?)


Yedekler: Göktan, Arda, Yasin, Alperen, Fatih


Teknik Sorumlu: Ümit Şengül


Tuzlaspor: Angeler, İsmail, Yohou, Gökcan, Cajic, Ahmet (Özgür Can dk. 72), Arif (Aosman dk. 29), Pucko (Onur dk. 82), Erdem, Rosario, Yasin


Yedekler: Metin, Segbefia, Samet, Ferhat, Ferhat


Teknik Sorumlu: Taner Taşkın


Goller: Sergen Piçinciol (dk. 62), İbrahima Balde (dk. 77 ve 81) (Giresunspor)


Sarı kartlar: Yasin Güreler, Aias Aosman, Ahmet Yazar, Rogerio Do Rosario (Tuzlaspor), Hüsamettin Tut, Mamadou Diarra (Giresunspor)

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