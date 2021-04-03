TFF 1. Lig: GZT Giresunspor: 0 - İstanbulspor: 0

TFF 1.
Lig'in 28. haftasında GZT Giresunspor, İstanbulspor'u sahasında konuk etti. Karşılaşma golsüz beraberlikle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar
16. dakikada Giresunspor'da Nalepa, orta sahada yakaladığı topu hızla ileri götürerek Balde'ye gönderdi. Hızla ceza sahasına giren Balde, kaleciyi geçerek topu yerden kaleye gönderirken rakip defans son anda topu dışarı çıkardı.
21. dakikada Giresunspor'da Nalepa'nın kullandığı serbest vuruş defanstan sekti. Topu yakalayan Balde yerden şut çekti ancak top az farkla kalenin yanından dışarı çıktı.
Stat: Çotanak Spor Kompleksi
Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Hüsnü Emre Çelimli, Emir Eray Eyisoy, Veli Karakaya
Giresunspor: Tolgahan, Diarra, Hüsamettin, Mehmet, Eren (Traore dk. 90 ?), Nalepa (Uzodimma dk. 72) Balde, Sergen, Sergio Junior, Hayrullah, Caner Hüseyin (Erol Can dk. 78)
Yedekler: Onurcan, Arda, Yasin, Sadi, Kerem, Muhammet Himmet, Fatih
Teknik Direktör: Hakan Keleş
İstanbulspor: Muhammet Alperen, Nascimento, Mehmet Yeşil, Onur, Atchom, Ethemi (Levent dk. 68) Melih, Rroca (Eslem dk. 90+2 ?), Ali, Abazaj (Kağan Miray dk. 83 ?) Mirkan (İbrahim dk. 83 ?)
Yedekler: Bogaçhan, Berkay, Emrecan, Egehan, Mehmet Uslu, Emir
Teknik Direktör: Saffet Akbaş
Sarı Kartlar: Patrick Etoga Atchom (İstanbulspor), Hüsamettin Tut (Giresunspor)