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TFF 1. Lig: GZT Giresunspor: 0 - İstanbulspor: 0

TFF 1.

Lig'in 28. haftasında GZT Giresunspor, İstanbulspor'u sahasında konuk etti. Karşılaşma golsüz beraberlikle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar


16. dakikada Giresunspor'da Nalepa, orta sahada yakaladığı topu hızla ileri götürerek Balde'ye gönderdi. Hızla ceza sahasına giren Balde, kaleciyi geçerek topu yerden kaleye gönderirken rakip defans son anda topu dışarı çıkardı.


21. dakikada Giresunspor'da Nalepa'nın kullandığı serbest vuruş defanstan sekti. Topu yakalayan Balde yerden şut çekti ancak top az farkla kalenin yanından dışarı çıktı.



Stat: Çotanak Spor Kompleksi


Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Hüsnü Emre Çelimli, Emir Eray Eyisoy, Veli Karakaya


Giresunspor: Tolgahan, Diarra, Hüsamettin, Mehmet, Eren (Traore dk. 90 ?), Nalepa (Uzodimma dk. 72) Balde, Sergen, Sergio Junior, Hayrullah, Caner Hüseyin (Erol Can dk. 78)


Yedekler: Onurcan, Arda, Yasin, Sadi, Kerem, Muhammet Himmet, Fatih


Teknik Direktör: Hakan Keleş


İstanbulspor: Muhammet Alperen, Nascimento, Mehmet Yeşil, Onur, Atchom, Ethemi (Levent dk. 68) Melih, Rroca (Eslem dk. 90+2 ?), Ali, Abazaj (Kağan Miray dk. 83 ?) Mirkan (İbrahim dk. 83 ?)


Yedekler: Bogaçhan, Berkay, Emrecan, Egehan, Mehmet Uslu, Emir


Teknik Direktör: Saffet Akbaş


Sarı Kartlar: Patrick Etoga Atchom (İstanbulspor), Hüsamettin Tut (Giresunspor)

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