Ticaret Meslek Lisesi'nin tarihi binası Şehir Müzesi oluyor

Giresun'da uzun zamandır Ticaret Meslek Lisesi olarak hizmet veren tarihi bina şehir müzesine dönüştürülüyor.

AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, Milli Eğitim Bakanlığı ve Kültür Bakanlığı nezdinde yapılan görüşmeler sonucunda, Ticaret Meslek lisesinin Kültür Bakanlığına tahsis edileceği bilgisini verdi.

Giresun'un tarihi ve kültürel değerlerinin yaşatılması ve turistik anlamda yeni bir değer kazandırmak amacıyla şehir müzesi kurulması için uzun zamandır mesai harcadıklarını belirten AK Parti Milletvekili Sabri Öztürk, “Bilindiği gibi tarihi Giresun Ticaret Meslek Lisemiz hem özel mimarisi ve bulunduğu konum itibariyle şehrimizin tarihi ve kültürel değerlerini yaşatacağımız önemli bir potansiyele sahip. Zaten kamuoyunda da bu özel binamızın en iyi şekilde değerlendirilmesine dair yüksek bir hassasiyet vardı. Bu okulumuz, bulunduğu yer itibariyle 1. derecede doğal ve arkeolojik sit alanı olan Giresun Kalesi, Çocuk Kütüphanesi olarak hizmet veren Katolik Kilisesi, tarihi camilerimiz ve 3. derecede Çevresel ve Kentsel Sit Alanı olan Zeytinlik Semti ile organik bir bağ ve doku bütünlüğü oluşturduğu için oldukça uygun bir konumdadır. Bu beklentiler ışığında tarihi okulumuzun en iyi şehir Müzesi olarak değerlendirilebileceği kanaatiyle çalışmalarımıza başlamıştık. Bu doğrultuda Milli Eğitim Bakanlığımız ile yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde eski Ticaret Meslek Lisemizin Şehir Müzesi kurulması amacıyla, Milli Eğitim Bakanlığına ait olan tahsisin kaldırılarak, Kültür Bakanlığına tahsisine muvafakat verilmiştir. Bundan sonraki bürokratik süreçleri de yine yakından takip ederek kısa sürede sonuçlandırdıktan sonra inşallah şehrimize örnek bir Şehir Müzesi kazandıracağız. Böylece muhteşem bir mimarlık eseri olan Ticaret Lisesi binası, okulumuzun mezunlarının ve hemşerilerimizin isteği doğrultusunda, İlimizin tarihi ve kültürel değerlerine ev sahipliği yapacak muhteşem bir müzeye dönüşecektir” dedi.