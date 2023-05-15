Tır karayolunda temizlik yapan kamyona arkadan çarptı: 3 yaralı

Giresun'da karayolunda temizlik çalışması yapan kamyona, seyir halindeki tır arkadan çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Eynesil ilçesi Köseli Mahallesi Karadeniz Sahil Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat K. idaresindeki 15 AAP 249 plakalı tır, karayolları üzerinde temizlik çalışması yapan 34 BUT 107 plakalı temizlik aracına çarptı. Kazada karayollarına ait temizlik aracında bulunan sürücü Ömer Y. ve karayolu işçisi Yakup A. ile tır sürücüsü Murat K. yaralandı. Tır içerisinde sıkışan Murat K. için olay yerine Görele itfaiye ekipleri çağrıldı. Sürücüyü sıkıştığı kabinden itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu çıkardı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Görele Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza sonrası Karadeniz Sahil Yolu Eynesil-Giresun istikametinde yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Kaza yapan araçların yoldan kaldırılmasıyla yaklaşık 2 saat sonra yol yeniden ulaşıma açıldı.