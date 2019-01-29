Tirebolu Belediye Başkanı Karabıçak 5 yıllık çalışmalarını değerlendirdi

Tirebolu Belediye Başkanı Karabıçak, geçen 5 yılın değerlendirmesini yaptı.

Karabıçak yaptığı açıklamada “Göreve ilk başladığımız gün uzun ve çetin bir yolumuz olduğunu biliyorduk. Özellikle ilçemizin uzun yıllardır beklediği ve arzu ettiği hizmetleri halkımız bizden bekliyordu. Beklenti çok fazlaydı ama her şeyden önce seçim meydanlarında halkımıza verdiğimiz sözleri yerine getirmek hatta daha fazlasını yapmak en asil görevimizdi. 2014 yılından bugüne yaklaşık 20 milyon TL değerinde gerçekleştirdiğimiz alt yapı, 15 milyon TL değerindeki üst yapı ve 50 milyon TL değerinde devlet destekli yatırımlarımızda ilçemiz tarihinde yapılan en kapsamlı çalışma dönemini gerçekleştirdik. 2014 yılında halkımıza verdiğimiz sözlerin neredeyse tamamını hayata geçirmenin huzurunu yaşıyoruz. Devam eden projelerimiz ve ihale aşamasında olan projelerimizle söz verdiğimizden daha fazlasını yapmanın gururunu taşıyoruz” dedi.

“İlçemizin altından girip üstünden çıktık”

İlçede ilk olarak altyapı ve üst yapı çalışmalarını yaptıklarını anlatan Başkan Karabıçak “İlk olarak ilçemizin en büyük sorunlarının başında gelen ve yıllardır yenileme ve geliştirme çalışması yapılmayan altyapıya öncelik verdik. Tüm mahallelerimizde, cadde ve sokaklarımızda planlı ve kapsamlı bir altyapı çalışması tamamladık. Altyapı çalışmalarımızın ardından üst yapı, asfalt, beton ve parke çalışmalarıyla hatırı sayılır bir hizmet ettik. İhtiyaç duyulan ve kullanılmaz hale gelen kaldırımlarımızı yeniledik. Derin deşarj çalışmalarını ve ilçemizin içme suyu sorununu tamamen çözdük. Canlı hayvan pazarının yanı sıra modern mezbahaneyi hizmete açtık. Belediyemizin rutin ve planlanan şekilde sürdürülen çalışmaları devam ederken, kültürel ve sosyal faaliyetlerimize de çok önem verdik. Düzenlediğimiz şenlikler, etkinlikler, halk konserleri ve yarışmalarla ilçe halkımıza dolu dolu bir Tirebolu yaşattık” ifadelerini kullandı.

“Turizm yatırımlarına önem verildi”

"Çocuk parklarından sosyal yaşam alanlarına kadar birçok önemli işlere imza attık" diyen Karabıçak "Araç parkurumuzu geliştirdik, ekip ve ekipmanlarımızı komple yeniledik. Belediye hizmet binamızı yeniden revize ederek ek hizmet binaları inşa ettik. İtfaiye Müdürlüğümüzden, Temizlik İşleri Müdürlüğümüze kadar ivme kazandırdık. Bölgemizde ekip ve ekipmanları en gelişmiş birimleri bünyemizde barındırdık. Tarihiyle kültürel mirasıyla Karadeniz'in incisi olan ilçemizde turizm yatırımlarına çok önem verdik. Tirebolu Kalesi ve sahili başta olmak üzere çalışmalarımızı sürdürdük, yerli ve yabancı turistlerimizi ilçemizde en iyi şekilde misafir ettik” açıklamasında bulundu.