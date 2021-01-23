Giresun'da Tirebolu-Doğankent karayolunda heyelan meydana geldi. Karayolunda gerekli önlemlerin alınmasının ardından yol kontrollü bir şekilde trafiğe açıldı.

Tirebolu-Doğankent karayolunun Kozköy köyü mevkiinde meydana gelen heyelan nedeniyle karayolu ulaşıma kapandı. Doğankent İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından karayolu çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Ulaşıma kapanan yolda uzun araç kuyrukları oluşurken yolun trafiğe açılması için çalışma başlatıldı. Doğankent Belediyesi ve Doğankent Kaymakamlığı ekipleri tarafından karayolu üzerinde yapılan temizleme çalışmalarının ardından karayolu kontrollü bir şekilde trafiğe açıldı.