Tirebolu için İstanbul'da buluştular

İstanbul'da “Tirebolu Kültür ve Sanat Günleri” düzenlendi.

Düzenlenen etkinliğe katılan Tirebolu Belediye Başkanı Abdullah Karabıçak, 3 bin yıllık tarihi geçmişe sahip Tirebolu'yu her yerde tanıtmaya çalıştıklarını ifade ederken, Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Coşkun ise bu ve benzer etkinliklerin önemine vurgu yaptı.

Tirebolu Dernekler Federasyonu (TİRDEF) tarafından bu yıl 8.'si düzenlenen “Tirebolu Kültür ve Sanat Günleri” İstanbul'da düzenlendi. İstanbul'da, Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşen etkinliğe, Giresun Milletvekili Kadir Aydın, İstanbul Milletvekilleri Hasan Turan, Emine Gülizar Emecan, Tirebolu Belediye Başkanı Abdullah Karabıçak, kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, özel kuruluşlar ve İstanbul'da yaşayan Giresunlular katıldı.

Tirebolu'nun tarihi ve kültürel özelleri ile kendine has mutfağının tanıtıldığı programda konuşan Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Coşkun, Tirebolu ve dolayısıyla Giresun'un tanıtımına katkı sağlayan bu ve benzer etkinliklerin önemine vurgu yaparak, emeği geçenlere teşekkür etti.

Tirebolu Belediye Başkanı Abdullah Karabıçak ise “8.Tirebolu Kültür ve Sanat Günlerinde gurbette yaşayan hemşerilerimizle bu vesile ile buluştuk. 3 bin yıllık tarihiyle, insanıyla, kültürüyle, doğasıyla, fındığıyla, çayıyla, sahiliyle, plajlarıyla Karadeniz'in incisi olan Tirebolumuzu tanıtmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.