Tirebolu'ya modern mezbahane ve hayvan pazarı

Belediye Başkanı Abdullah Karabıçak, yapımında son aşamaya gelen mezbahane ve hayvan pazarında incelemelerde bulundu.

Mezbahanenin 3 bin metrekare alan üzerine kurulan ve günlük 20 adet hayvan kesimi yapılabileceğini ifade eden Başkan Karabıçak “İlçemizin Körliman mahallesi Harşit Çayı yanında bölgenin en çok rağbet görecek mezbahane ve hayvan pazarı projemiz tamamlanmak üzereyiz. Yeni sistem mezbahane ve hayvan pazarı projemizin 20 Haziran 2018 tarihinde temelini atmıştık. 3000 metrekare inşaat alanına sahip olan hayvan pazarında bulunan modern mezbahanede günlük 20 adet hayvan kesimi yapılacaktır. Ayrıca kesilen hayvanlar soğuk hava odalarında muhafaza edilebilecektir. En iyi teknolojik sistemlerle ve hijyenik bir ortamda, veteriner hekimlerimizin de kontrolünde yapılacak olan kesimlerle vatandaşlarımıza daha sağlıklı, kaliteli hizmet sunabilme imkanını elde etmiş olacağız ve mezbahanemiz son işlemlerden sonra çok yakın bir zamanda halkımızın hizmetine açılacaktır” dedi.