TMO fındık alımları için Covit-19 tedbirleri uyguluyor

Aldıkları tedbirlerle ilgili açıklamalarda bulunan Genel Müdür Güldal, “Bu kapsamda, üreticilerimiz ve çalışanlarımızın sosyal mesafesini tesis etmek adına üretici izleme odaları oluşturulmuştur. Bu sayede üreticilerimiz ürün analizlerini kameralı sistem sayesinde sürekli dezenfekte edilen bir alanda izleyeceklerdir. Ürün alım noktalarının giriş kısımları ile bekleme alanlarında dezenfektan ve maske bulundurulacaktır. Alım noktalarına girişlerde ateş ölçümü ve maske denetimleri yapılacaktır. Alım noktalarında yalnızca üreticilerimiz bulunacak, ürün sahibi dışındaki kişilerin alana girişine izin verilmeyecektir. Sosyal mesafenin sağlanması için gerekli her türlü önlem alınacaktır. Üreticilerimiz ile çalışanlarımız için Covid-19'a karşı gerekli bütün tedbirler uygulanacak olup maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması önem arz etmektedir” ifadelerini kullandı.