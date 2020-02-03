TMO'nun elindeki fındıklar tartışması

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, TMO'ya seslenerek, “ TMO fındığı aldığı fiyatın altında bir fiyattan satışa sunması demek, fındık üreticisine ve milli servete ihanet etmek demektir” dedi.

TMO'nun elindeki fındıklarla ilgili son zamanlarda çıkan haberlere ilişkin açıklamada bulunan Karan, fındığın fiyatının 20 lirayı bulmasının üreticiye bir katkı sağlamadığını kaydetti.

Serbest piyasada işlem gören 20 lira fındık fiyatının üretici ile uzaktan yakından bir alakasının bulunmadığını belirten Karan, “Toprak Mahsulleri Ofisi'nin sezon öncesi fındık taban fiyatını 17 lira açıklamasına rağmen, ürünün pazara en fazla indiği Eylül ve Ekim aylarında serbest piyasada fındık fiyatı 14-15 lira bandında işlem gördü. TMO'nun alım kotasından kaynaklı üreticiler ürünün bir kısmını bu rakamlardan satmak zorunda kaldı. Üreticinin elinde ürün azalınca ve pazara fındık arzı kesilince fındık fiyatı Kasım ayında sonra TMO'nun taban fiyatını geçtiği ve 20 liraya kadar yükseldi. Fındık fiyatı 20 liraya yükseldikten sonra kaç üretici bu fiyattan ürün sattı? 2019 yılı rekoltesinin yaklaşık 90 bin tonunu TMO alırken, geriye kalan büyük bölümü ise ortalama 15 liradan satıldı. 20 liradan fındık satıp da cebine para koyan üreticinin sayısı iki elin parmağını geçmez” ifadelerini kullandı.

“Üreticinin elinde ürün kalmadıktan sonra 20 lira olan fındık fiyatı ancak, 15-16 liradan aldığı fındığı deposunda bekletenlerin işine yarar, üreticinin işine yaramaz” diyen Karan, şöyle devam etti:

“Sonuç itibariyle serbest piyasada 20 lira olan fındık fiyatından kazanan üretici değil, tüccar olmuştur. Kaldı ki, sezon başında 14-15 lira olan fındık fiyatının şu anda serbest piyasada 20 lira olması fındık fiyatının istikrarı açısından da tehlikeli bir yaklaşımdır. Bugün elindeki malın derdine düşenler, yeni sezon öncesi fındık fiyatını aşağıya çekmenin derdine düşecektir. O zaman ürecinin dostu ve düşmanı bir kez daha ortaya çıkacaktır.”

Türk fındığının alternatifsiz olduğunun artık bazı kesimler tarafından da kabul edildiğini kaydeden Karan, ”Sezon başı rekolte yüksek diye yaygara koparanlar, stoklarında ürün kalmayınca, TMO elindeki fındığı piyasaya sunsun ve ihracatın önünü açsın diye çağrıda bulunmaya başladı. TMO'nun kilogramını 16.50 ila 17 liradan satın aldığı 2019 yılı ürünü şimdi değere bindi. Öncelikle bu fırsatçılara TMO'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla fındık üreticisinin korunması adına alım yaptığını hatırlatmak isteriz. Şimdi TMO, devletin kasasından kilogramını 17 liradan satın aldığı fındığı size kilogramı 15 liradan mı satacak? TMO depolarındaki fındığı bir şekilde tabi ki de değerlendirecektir. Ama sizin istediğiniz gibi piyasaya sunup da, her kuruşunda bu milletin hakkı olan milli serveti heba edip, üreticinin kalbine hançer vurmayacaktır” ifadelerini kullandı.

TMO, elindeki fındığı piyasaya koşullarında sunması gerektiğini aktaran Karan, aldığı fiyatın altında bir fiyattan satışa sunması demek, fındık üreticisine ve milli servete ihanet etmek demektir değerlendirmesinde bulundu.