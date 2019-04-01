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‘Tosuncuk' köyüne yaptırdığı evinde bir kez kalabilmiş

Kamuoyunda ’Tosuncuk’ olarak tanınan 132 bin 222 kişiden 1 milyar 139 milyon lira toplayarak yurtdışına kaçan Çiftlikbank’ın kurucusu Mehmet Aydın’ın 2 yıl önce memleketi Giresun’un Espiye ilçesine bağlı Aydınlar Köyünde villa görünümlü bir ev yaptırdığı ancka bu evinde bir kez kalabildiği öğrenildi.

Kamuoyunda 'Tosuncuk' olarak tanınan 132 bin 222 kişiden 1 milyar 139 milyon lira toplayarak yurtdışına kaçan Çiftlikbank'ın kurucusu Mehmet Aydın'ın 2 yıl önce memleketi Giresun'un Espiye ilçesine bağlı Aydınlar Köyünde villa görünümlü bir ev yaptırdığı ancka bu evinde bir kez kalabildiği öğrenildi.


Köyüne giden yol üzerindeki evininin dört bir yanındaki güvenlik kameraları dikkat çekerken, Aydın'ın komşuları ise Mehmet Aydın ile ilgili konuşmaktan kaçındı. "Tosuncuk' Mehmet Aydın'ın kendi köyünden hiç kimseye ‘Çiftlik Bank'tan hayvan satamadığı da öğrenilirken, Aydınlar köylüleri köylerinin adının Tosuncuk ile anılmasından rahatsız olduğunu dile getirdiler.

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