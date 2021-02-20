Trabzon'da gizli buzlanma kazalara neden oldu

Kaza, Trabzon'un Beşikdüzü ilçesine bağlı Denizli Mahallesi Fındıklık mevkiinde meydana geldi. Karayolunda 500 metre mesafede oluşan gizli buzlanma nedeniyle 3'ü tır olmak üzere toplam 7 araç yoldan çıktı. 1'i yabancı plakalı olan 3 tırda maddi hasar meydana geldi. Gizli buzlanmada 31 NBN 34 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıktı. Trafik kazaları nedeniyle Trabzon-Giresun karayolu bir süre trafiğe kapatıldı. Yapılan kontrollerin ardından karayolu tek şerit olarak trafiğe açıldı. Daha sonra tırlar iş makineleri yardımıyla bulundukları yerden çekildi.