Trafik kurallarına karşı sürücüler ve yayalar bilgilendirildi

Giresun Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'nce, Sevgi Evlerinde kalan özel gençlerle “Öncelik Hayatın, Öncelik Yayaların” projesi kapsamında trafik uygulaması yapıldı.

Giresun şehir içi güzergahında yapılan trafik uygulamasına Giresun Valisi Harun Sarıfakıopulları, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü, Mustafa Tosun ve şube müdürleri katıldı.

Sevgi Evlerinde kalan gençlerle birlikte sürücüleri durduran Vali Harun Sarıfakıoğulları, sürücülerin yanındaki çocuklara kırmızı düdük, sürücülere ise bilgilendirici broşürler dağıttı. Önceliğin yayaların olduğunu hatırlatan Vali Sarıfakıoğulları, sürücüleri trafik kurallarına karşı da uyardı. Sürücülerin yanındaki çocuklara kırmızı düdük veren Vali Sarıfakıoğulları çocuklardan, trafik ihlali gördükleri takdirde düdüğü çalarak sürücü büyüklerini uyarmalarını istedi.

Gerçekleştirilen “Öncelik Hayatın, Öncelik Yayaların” etkinliğiyle ilgili bilgi veren Vali Sarıfakıoğulları, “Özel gençlerimizle birlikte “Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın” projesinin tanıtımını yaptık. Hem sürücülerimizi, hem yayalarımıza bayram öncesi bu konun önemini anlattık. Son zamanlarda yayaların karıştığı kazaların arttığını görüyoruz. Oysaki yaya geçitlerinde yayaların yola adımının attığı anda önceliğin yayaların olduğunu hem sürücülere hem yayalara anlatıyoruz. Bugün burada bir kez daha bu konuya dikkat çektik"dedi.