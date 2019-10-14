Türk Kızılayı'dan Giresun'daki ihtiyaç sahiplerine 3 ton kavurma

Türk Kızılayı Giresun'daki ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmak üzere 3 ton kavurma gönderdi.

Türk Kızılayı Giresun Şube Başkanı Murat Cansız, Kurban etleriyle hazırlanan kuşbaşı ve kıyma konserveleri Türkiye'nin 7 bölgesinde ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere yola çıktığını ifade etti.

Bugün Giresun'a yaklaşık 3 ton kuvrmayı taşıyan TIR'ınn ulaştığını ifade eden Cansız, "Tüm bağışçılara teşekkür ediyoruz. Bugün onların sayesinde ihtiyaç sahibi aileler ile bir araya gelerek hem dertlerini dinliyoruz hem de destek oluyoruz. 2019 yılı Kızılay olarak Giresun adına çok iyi geçti hem yardımlar hem de kan bağışı yönünden belirlediğimiz hedeflere ulaştık" dedi.