İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Türk Sanat Müziği korosu çalışmalarını telekonferansla sürdürüyor

Giresun Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün Türk Sanat Müziği Korosunu çalıştıran bestekar sanatçı Cihan Unat, virüs salgını nedeniyle koro çalışmalarına görüntülü telefonlar vasıtasıyla evlerde de devam ederek Giresun’da bir ilki gerçekleştirdi.

Giresun Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün Türk Sanat Müziği Korosunu çalıştıran bestekar sanatçı Cihan Unat, virüs salgını nedeniyle koro çalışmalarına görüntülü telefonlar vasıtasıyla evlerde de devam ederek Giresun'da bir ilki gerçekleştirdi.


İstanbul TRT Saz sanatçıları ile Giresun'da birçok konserlere imza atan Unat bu defa da koro üyelerinden, Teoman Alpay'ın Hicaz makamında bestelediği “Nasıl geçti habersiz o güzelim yılları” adlı şarkıyı okuyarak kaydı whatsapp grubuna atmalarını istedi.


Koro katılımcılarının kendi telefonları ile evde kayıt ettikleri icraları birleştirilerek ortaya güzel bir koro çalışması çıktı. Unat “Bu kasvetli günlerde herkese moral vermek için böyle bir çalışma planladım ve sonunda da bir hayli başarılı olduğunu sanıyorum. Emek veren herkesi kutlarım. Daha başka projelerimde var onları da inşallah önümüzdeki günlerde işleme koyacağım. Hayatlarını ortaya koyarak müthiş bir performans gösteren tüm sağlık çalışanlarımıza bir armağanımızdır” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.