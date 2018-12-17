Türk ve mülteci öğrenciler ‘Okuma Kardeşliği' projesiyle bir araya geldi

Giresun İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi tarafından, öğrencilere okuma alışkanlığını kazandırmak, yabancı uyruklu öğrencilerin Türkçeyi öğrenmelerine katkı sağlamak, Türkçeyi sevdirmek ve entegrasyon sürecini hızlandırmak amacıyla ‘Okuma Kardeşliği' adıyla yerel bir proje başlatıldı.

Giresun Atatürk Meydanında buluşan 60'ı Türk 120 öğrenci okuma kardeşliği etkinliği kapsamında beraber kitap okudular. Öğretmenlerinden katıldığı etkinlikte İl Milli Eğitim Müdürü Ertuğrul Tosunoğlu da katılarak kitap okudu. İl Milli Eğitim Müdürü Tosunoğlu, burada yaptığı açıklamada, “Sürekli okumayı ve okuma alışkanlığı geliştirmeye doğru orantılı bir algı oluşturmak ve aynı zamanda okuma kardeşliğinde yerli öğrencilerimiz ile muktedir durumda olan öğrencilerimizi kitap etrafında buluşturup bir arada okumalarını sağlamaktır” dedi.

“Babam benim okutmak için generalliği bıraktı”

Kitap okuma etkinliğine katılan 6. sınıf öğrencisi Afganistanlı Shakira Tajik, 6 yıldır Türkiye olduklarını belirterek, babasının general olduğunu kendisinin okuya bilmesi için görevini bırakarak Türkiye'ye geldiğini söyledi.

Afganistanlı öğrenci Shakira Tajik, Milli Eğitim Bakanlığına teşekkür ederek, “Bu etkinliğin yapılmasına çok mutlu oldum. Bununla toplumsal bir farkındalık oluşturacağını düşünüyorum. Bunun için Milli Eğitim Bakanlığıma çok teşekkür ederim. Benim düşüncelerim ise öğrenci kardeşlerimize yardım eden Türklere çok teşekkür ederim. Böyle bir toplumun olması çok güzel ve şu an böyle bir şeyin olması hayatımdaki en güzel şey olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.