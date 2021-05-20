Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Sarıgül Giresun'da

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Giresun'u ziyaret ederek Giresun Sanayiciler ve İş Adamları Derneği'nde basın toplantısı düzenledi.

TDP Giresun İl Başkanı Selim Çilesiz ve Giresun Sanayiciler ve İş Adamları Derneği Başkanı Aykut Gezmiş ile birçok partilinin katıldığı toplantıda konuşan Sarıgül, seçimlerde ilk turda ittifak yapmadan kendi adaylarıyla seçime gireceklerini belirtti. Sarıgül, “İlk turda Türkiye Değişim Partisi kendi adayıyla girecek. İlk turda hiçbir siyasi partinin ittifak yapmasını doğru bulmuyoruz. İlk turda ittifak yapan siyasi partiler ve genel başkanları kendi koltuklarını korumak istiyorlar. Ne kadar oy aldığı belli olmasın da benin koltuğum biraz daha devam etsin anlayışı içerisindeler. Partimize verilen bir oy bizim için son derece değerlidir. O nedenle Türkiye Değişim Partisi birinci turda öyle bir aday çıkaracak ki toplumun her kesimini kucaklayacak” diye konuştu.

Süper Lig'e yükselen Giresunspor'u da tebrik eden Sarıgül, Giresunspor-Galatasaray maçını izlemek için tekrar Giresun'a geleceğini ifade etti.