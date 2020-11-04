Türkiye Kupası: Giresunspor: 2 - Tekirdağspor: 0

Ziraat Türkiye Kupası 3.
Eleme Turu'nda Giresunspor, Tekirdağspor'u konuk etti. Karşılaşma Giresunspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar
13. dakikada Marko Milinkovic'in ceza sahasının sağından kaleye çektiği şut ağlarla buluştu. 1-0
16. dakikada Giresunspor'da Muhammet Himmet ceza sahasından topu ağlara gönderdi. 2-0
46. dakikada Ceyhun orta sahadan aldığı topu hızla ceza sahasına getirdi, vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.
67. dakikada Hüseyin'in sol kanattan ceza sahasına gönderdiği topu alan Ceyhun'un vuruşu az farkla kalenin solunda dışarı gitti.
Stat: Giresun Atatürk
Hakemler: Semih Kurt, Fatih Pazı, Oğuzhan Yiğit Karpuz
Giresunspor: Onurcan, Mehmet, Tavares, Milinkovic (Sergio Junior dk. 68), Yasin, Erol Can (Uzodimma dk. 46), Sergen, İshak (Fatih dk. 90 ?), Muhammet Himmet, Hayrullah (Kerem dk. 46), Madinda (Alperen dk. 90 ?)
Yedekler: Göktan, Arda, Traore, Eren, Sadi
Teknik Sorumlu: Ümit Şengül
Tekirdağspor: Cihan, Şamil, Mehmet Çağlar (Fatih dk. 46), Ali Arashan (Uğur dk. 46), Ceyhun, Hüseyin Cankut, Samet, Ramazan (Hüseyin Ertabak dk. 82 ?), Bülent, Semih (Enes dk. 68), Yusuf (Hüseyin Süre dk. 22)
Yedekler: Süleyman, Sercan
Teknik Sorumlu: Kaya Tevfik Saygılı
Goller: Marko Milinkovic (dk. 13), Muhammet Himmet Ertürk (dk. 16) (Giresunspor)
Sarı Kartlar: Marko Milinkovic, Sergen Piçinciol (Giresunspor), Semih Küçük, Hüseyin Cankut Atasoy (Tekirdağspor)