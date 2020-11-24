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Türkiye Kupası: Giresunspor: 8 - Niğde Anadolu FK: 7

Ziraat Türkiye Kupası 4.

turda Giresunspor, TFF 2. Lig ekibi Niğde Anadolu FK'yı konuk etti. 90 dakikada eşitlik bozulmayınca mücadele uzatma dakikalarına gitti. Uzatma bölümleri de 1-1'lik eşitlikle tamamlanınca seri penaltı atışlarına geçildi. Penaltı atışları sonucunda Giresunspor rakibine 8-7'lik üstünlük sağladı ve adını bir üst tura yazdırdı.



Maçtan Dakikalar:


10. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Metehan'ın vuruşunda top az farkla kalenin solundan dışarı çıktı.


34. dakikada Giresunspor atağında sağ kanattan ceza sahasına yapılan ortada, Muhammet Himmet'in kafa vuruşu kaleci Ali Emre'de kaldı.


40. dakikada sol kanattan Erol Can'ın ortasında ceza sahası içinde Traore'nin vuruşunda kaleci Ali Emre gole izin vermedi.


116. dakikada Giresunspor ceza sahasında yaşanan karambolde topu önünde bulan Recep topu ağlara gönderdi. 0-1


118. dakikada ceza sahasına yapılan ortada topla buluşan Muhammet Himmet meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-1



Stat: Giresun Atatürk


Hakemler: Oğuzhan Aksu, Abdülkadir Döner, Mustafa Onur Özgenç


Giresunspor: Onurcan, Traore, Tavares, Milinkovic (Alperen dk. 108), Erol Can, Sergen, Kerem, İshak (Fatih dk. 108), Muhammet Himmet, Uzodimma (Hayrullah dk. 108),


Madinda (Diarra dk. 66)


Yedekler: Göktan, Arda, Eren


Teknik Sorumlu: Ümit Şengül


Niğde Anadolu FK: Ali Emre, Rıza (Şahan dk. 85 ?), Metehan, Ali Mert, Atalay (Onur Taha dk. 37), Barışcan, Mustafa Emirhan, Aykut, Yücel (Altar Han dk. 99) Berkay, Recep


Yedekler: Enes, Orhan


Teknik Sorumlu: Zeki Çakır


Goller: Recep Yemişçi (dk. 116) (Niğde Anadolu FK) Muhammet Himmet Ertürk (dk. 118) (Giresunspor)


Penaltılar:


Atanlar: Recep Yemişçi, Metehan Yılmaz, Barışcan Işık Altunbaş, Aykut Çolakoğlu, Berkay Samancı, Ali Mert Aydın, Mustafa Emirhan Özyaşar (Niğde Anadolu FK), Sergio Antonio, Mamadou Diarra, Muhammet Himmet


Ertürk, Kerem Kalafat, Abdou Razack Traore, Hayrullah Bilazer, Helder Tavares, Alperen Aydın (Giresunspor)


Sarı kartlar: Berkay Samancı, Ali Emre Yanar (Niğde Anadolu FK)

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