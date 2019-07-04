Türkiye'nin en uzun 3. tünelinde kazı çalışmaları tamamlandı

Rize-Erzurum karayolu üzerindeki Ovit Tüneli ve yapımı süren Trabzon-Gümüşhane arasındaki yeni Zigana Tüneli'nden sonra çift tüpte toplam 11 bin 900 metre uzunluğu ile Türkiye'nin en uzun 3. tüneli olacak olan Giresun'daki Eğribel Tüneli'nin kazı çalışmaları tamamlanırken, trafiğe açılması için ikmal ihalesinin yapılacağı belirtildi.

Yapımına 25 Nisan 2015 tarihinde başlanan Giresun'u Şebinkarahisar, Alucra ve Çamoluk ilçeleriyle İç Anadolu Bölgesi'ne bağlayan 2 bin 200 rakımlı Eğribel Geçidi'ndeki tünelin yapımında kazı çalışmaları 4 yılın sonunda tamamlandı. Karadeniz ikliminden karasal iklime, başka bir deyişle yeşilden bozkıra geçiş noktasında yapılan tünelin yapım çalışmaları hakkında Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu'ndan bilgi alan AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, çalışmaların takipçisi olduğunu söyledi.

Öztürk “Eğribel Tüneli'nde bir tüpte kazı çalışmaları tamamlandı, diğerinde ise yüzde 95'e ulaşıldı, yani orada da bitti. Proje bünyesinde Eğribel Tüneli'nde 5 bin 910 metre sol tüp, 5 bin 902 metre ise sağ ve bin 800 metre bağlantı yolları bulunmaktadır. Eğribel Tüneli'nde sol tüpte kazı-destek imalatları tamamlanmış, sağ tüpte ise kazı çalışmaları yüzde 95 seviyesinde bitirilmiştir. İşin tamamen bitirilerek trafiğe açılması için ikmal ihalesine ihtiyaç duyulmaktadır. Tünelin tamamlanması ile güzergah 6,5 km kısalarak ve mevcut yola göre de 25 dakika zaman tasarrufu sağlanacaktır. Gerek ihale aşamasını gerekse çalışmaların hızlandırılması için takibimizi sürdürmekteyiz” dedi.

Giresun'u İç Anadolu'ya bağlayacak yol projesinin bir uzantısı olan Giresun-Dereli ve Dereli-Şebinkarahisar karayolu hakkında da bilgi veren Milletvekili Öztürk, “Giresun-Dereli-Şebinkarahisar yolu 116 kilometre uzunluğunda olup 17 kilometresi bölünmüş yol, 99 kilometresi sathi kaplamalı tek yoldur. Giresun-Dereli yolunda ihaleli olarak çalışmaları sürdürülen 25 kilometrelik kesimin 6 kilometresi bölünmüş yol olarak trafiğe hizmet vermektedir. Kalan 19 kilometrelik kesimin 18,6 kilometresi tek yol, 0,5 kilometresinin ise kaplamalı bölünmüş yol olarak 2020 yılının ikinci yarısında bitirilmesi öngörülmektedir. Bu güzergahta 6 adet tünel bulunmaktadır. Bu tünellerden Iklıkçı, Çalca ve Taşlıca tünelleri trafiğe açık, Çınarcık ve Dereli tünelleri bitirilmiş ancak ikincil işlerden dolayı henüz trafiğe açılmamış, Duroğlu Tüneli ise üst yapı imalatları hariç tamamlanmıştır. Giresun-Dereli Yolunda bütçe ödenekleri doğrultusunda çalışmalar devam etmektedir. Dereli-Şebinkarahisar karayolu ise 73,9 kilometre uzunluğunda olup bu güzergahta 7,7 kilometre olup Eğribel Tüneli ve bağlantı yolları bulunmaktadır" bilgilerini paylaştı.