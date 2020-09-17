İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Türkiye'nin en uzun şelalelerinden biri olarak kabul edilen Paşaca Şelalesi tabiat parkı olarak ilan edildi

Giresun’un Görele ilçesindeki Türkiye’nin en uzun şelalelerinden biri olarak gösterilen Paşaca Şelalesi tabiat parkı olarak ilan edildi.

Giresun'un Görele ilçesindeki Türkiye'nin en uzun şelalelerinden biri olarak gösterilen Paşaca Şelalesi tabiat parkı olarak ilan edildi.


Konuyla ilgili bir açıklama yapan AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk "Görele ilçemiz Beşirli, Şenlik ve Köprübaşı köyleri sınırları içinde 199 hektarlık sahada yer alan, serbest düşüş yönü ile Türkiye'nin en uzun şelalelerinden olan Paşaca Şelalesi, Tarım ve Orman Bakanlığımız nezdinde yaptığımız girişimler neticesinde tabiat parkı olarak ilan edilmiştir. Bu önemli projenin ilimize kazandırılması için verdikleri desteklerden dolayı başta Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli Bey'e ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekibine teşekkür ediyorum. Bölgemizde ve ülkemizde doğa severlerin yeni uğrak merkezi olacak olan 'Paşaca Tabiat Parkı' ilimize hayırlı olsun" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.