Türkiye'nin ilk Türk kadın doktorunun diploması Giresun Üniversitesi'ne bağışlandı

Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Türk kadın doktoru Safiye Ali'nin orijinal diploması Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne armağan edildi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Türk kadın doktoru ve Tıp Eğitimi veren ilk kadın hekim olan Dr.Safiye Ali'nin orijinal Tıp Fakültesi Diplomasının Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne bağışlanmasının gurur verici olduğu belirtilerek, özel bir köşede sergileneceği belirtildi.

Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin 4. Dönem mezunlarını verdiği akademik yıl sonunda anlamlı bir hediye aldıklarını belirten Dekanı Prof. Dr. Canan Çelik İçen, ”Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Türk kadın doktoru Safiye Ali'nin Würzburg Üniversitesi Tıp Fakültesinden aldığı Tıp Diplomasının orijinaliyle beraber fotoğraflar ve birçok belge Giresunlu hemşerimiz ve meslektaşımız Dr. Levent Yeşiltepe tarafından Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesine bağışlanmıştır. Fakültemizin 4. Dönem mezuniyet töreninde teslim alınan diploma ve tarihi evraklar için, Dr. Levent Yeşiltepe'ye teşekkür ederiz. Fakültemiz bünyesinde oluşturulacak özel bir köşede Safiye Ali'nin diploması, belge ve fotoğrafları sergilenecektir” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kadın doktoru Safiye Ali kimdir?

Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Türk kadın doktoru Safiye Ali'yle ilgili bilgi de veren Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı İçen, “Babası Sultan Abdülaziz ve II. Abdülhamid'in yaverlerinden Ferik Ali Kırat Paşa idi. Ailesi tarafından özenle yetiştirilen Safiye Ali, 1916'da Amerikan Kız Kolejini bitirdi. O dönemde I. Dünya Savaşı ortamdan dolayı ülkede sağlık alanında yaşanan problemler çoğalmış ve doktorlara olan ihtiyaç artmıştı. Safiye Ali'nin bulunduğu coğrafyada kadınlar tıp okumamakta, ebelik veya hemşirelik gibi diğer sağlık alanlarına yönlendirilmekteydi. Safiye Ali de böyle bir dönemde tıp eğitimi almak için Almanya'ya gitti. 1921 yılında Würzburg Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Türk kadın doktoru unvanı aldı. Dr.Safiye Ali, 1923 yılında İstanbul'da çalışmaya başladı. Özellikle anne çocuk sağlığı üzerine çalışmalar yapan Dr.Safiye Ali'nin adı, 'Süt Damlası Bakımevleri' ile anılmaktadır” açıklamasında bulundu.