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Uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Giresun’da uçuruma yuvarlanan aracın şoförü hayatını kaybetti.

Giresun'da uçuruma yuvarlanan aracın şoförü hayatını kaybetti.


Edinilen bilgilere göre, Eynesil ilçesine bağlı Kösemen Köyü sınırlarında meydana gelen kazada Önder İşçi yönetimindeki 28 TH 808 plakalı otomobil Dizgine Merası mevkiinde yoldan çıkarak uçuruma yuvarlandı. Kazada araç sürücüsü İşçi, hayatını kaybetti.


Kazayla ilgili Giresun Valiliğinden yapılan açıklamada, “Meydana gelen kazada, Önder İşçi isimli şahsın 28 TH 808 plakalı Kartal marka aracı ile Eynesil İlçesi Kösemen Köyü Dizgine Merası Mevkiinde yoldan çıkarak uçuruma yuvarlanması sonucunda vefat ettiği tespit edilmiştir. Şahsın 01.05.2019 günü saat. 21.00 sıralarında telefon ile oğlu Salimcan İşçi ile görüştüğü, görüşmede 'Babasının aracı durdurduğunu, aracın el fireninin tutmadığını, aracın aşağıya doğru gittiğini' söylemiştir” denildi.


Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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