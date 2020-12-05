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Ümit Şengül: "Federasyon bizi yoğun programa soktu!"

2-0’lık Eskişehispor galibiyeti sonrası konuşan Giresunspor Teknik Sorumlusu Ümit Şengül, "Bugün 15 günde 5.

2-0'lık Eskişehispor galibiyeti sonrası konuşan Giresunspor Teknik Sorumlusu Ümit Şengül, "Bugün 15 günde 5. maçımızı oynadık. Federasyon bizi yoğun bir programa soktu. Bunu federasyona bir serzeniş olarak ifade etmek isteriz" dedi.


TFF 1. Lig'in 12. haftasında Giresunspor, sahasında konuk ettiği Eskişehirspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti. Karşılaşma sonunda değerlendirmelerde bulunan Giresunspor Teknik sorumlusu Ümit Şengül, yorgun ev eksik bir takım olmalarına rağmen iyi mücadele ettiklerini belirterek, "Bugün 15 günde 5. maçımızı oynadık. Bayağı eksik kadro ile mücadele ediyoruz. Sıkışık bir programdayız. Federasyon bizi yoğun bir programa soktu. Bunu federasyona bir serzeniş olarak ifade etmek isteriz. Maça gelecek olursak ilk yarıda ciddi pozisyonlar bulduk ama değerlendiremedik. Değerlendiremeyince rakibin direnci arttı. İkinci yarı maçı çevirmeyi başarabildik. Bu maçın kazancı bize artı bir motivasyon kazandırdı. Gelecek maçlara da yansıyacaktır. İyi bir takımız daha da iyi olacağımıza inanıyoruz” dedi.

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