Üniversite ve ilkokul öğrencilerini çevre dostluğu buluşturdu

Giresun Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Tekstil Teknoloji Bölümü öğrencileri, çevre bilincini aşılamak için Gazipaşa İlkokulu öğrencileriyle bir araya geldi.

Gelinen etkinlikte üniversitelilerin dikimini yaptığı bez çantaların boyamasını ise ilkokul öğrencileri yaptı.

Düzenlenen etkinlikle ilgili bilgi veren Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Aysun Türkmen “Plastik poşet kullanmanın zararları ve bez çanta kullanımına dikkat çekmek için Tekstil Teknolojisi Bölümü Öğretim Görevlisi Elif Sultan Akpınar ve bir grup öğrencimiz ilkokul öğrencileri ile etkinlik düzenledi. Etkinlik kapsamında bölüm öğrencilerinin okul atölyesinde hazırladıkları bez çantalar Gazipaşa İlkokulunun minik öğrenciler tarafından boyandı. Doğayı koruyan ve yeşil çevre hayallerini çantaların üzerlerine resmeden küçükler eğlenceli vakit geçirdiler. Alışverişlerde bez çanta kullanımını teşvik etmek amacıyla hazırlanan çantalar öğrencilere ve ailelerine hediye edildi" dedi.

Gazipaşa İlkokulu Öğretmeni Behiye Güngör, öğrenciler ve aileleri ise etkinlikten memnun olduklarını dile getirdiler.